Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В результате мощных порывов ветра, которые наблюдались в субботу вечером и в ночь на воскресенье, в городе были зафиксированы значительные повреждения городской среды. Стихия затронула как праздничные украшения и элементы инфраструктуры, так и зеленые насаждения. В самоуправлении отмечают, что благодаря оперативной работе экстренных служб ситуация остается под контролем, и город постепенно приводят в порядок.

На Ратушной площади сильный ветер повалил главную праздничную елку. Специалисты пришли к выводу, что ветер приподнял елку в воздух и повалил. Подставка не сломалась, но была вырвана вместе с крышкой люка.

Серьезный ущерб был нанесен и площади Лиелайс: там опрокинулись декоративные инсталляции в виде саксофона и барабанов, у рекламного баннера выбило стекло, а также была повреждена большая музыкальная елка. После осмотра специалисты приняли решение демонтировать поврежденные праздничные деревья, а елку с Ратушной площади перенести на площадь Лиелайс, поскольку находившаяся там елка получила серьезные повреждения. Перевезенную елку планируют украсить заново.