Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 октября, 2025 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

По этому поводу имели место бурные дискуссии не только в Сейме, но и в обществе в целом. Разумеется, не остался в стороне и интернет - в сети циркулирует видео, в котором пародируется такая консультация.

"По-моему, Пегас был пьян в хлам, когда лягнул в голову Яниса, Юргиса и Рамону (имеются в виду депутаты Сейма Юргис Клотиньш, Янис Грасбергс и Рамона Петравича, подавшие законопроект в Сейм. - Ред.), в результате чего их посетила мысль потребовать обязательную консультацию перед проведением аборта, поскольку женщин надо кошмарить всеми возможными способами".

В опубликованном видео женщине на консультации угрожают, что она будет, цитируем, "гореть в аду", а она на это возражает: "Доктор, а вы видели, сколько стоят памперсы и во сколько обходится дешёвая продуктовая корзина Валайниса?". 

Завершается ролик фразами: "Консультация не решает причины абортов. Поддержите женщин материально, а не читайте мораль!".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:00 25.10.2025
Латвия: почувствуй себя помещиком
Sfera.lv только что
Швеция отправит в Латвию батальон с зенитными машинами
Bitnews.lv 1 час назад
Как пережить переход на зимнее время без стресса
Bitnews.lv 1 час назад
Даугавпилс: коллекционеры и антиквары соберутся на слёт
Sfera.lv 4 часа назад
США: Пентагон получил анонимное пожертвование
Sfera.lv 4 часа назад
Индия: сделки под давлением не будет
Sfera.lv 7 часов назад
Греция: ЕС — это павшая Македонская империя
Sfera.lv 7 часов назад
День под дождем
Bitnews.lv 23 часа назад

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Читать
Загрузка

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Читать

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Читать

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Читать

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Читать

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Читать