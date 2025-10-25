«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

По этому поводу имели место бурные дискуссии не только в Сейме, но и в обществе в целом. Разумеется, не остался в стороне и интернет - в сети циркулирует видео, в котором пародируется такая консультация.

"По-моему, Пегас был пьян в хлам, когда лягнул в голову Яниса, Юргиса и Рамону (имеются в виду депутаты Сейма Юргис Клотиньш, Янис Грасбергс и Рамона Петравича, подавшие законопроект в Сейм. - Ред.), в результате чего их посетила мысль потребовать обязательную консультацию перед проведением аборта, поскольку женщин надо кошмарить всеми возможными способами".

В опубликованном видео женщине на консультации угрожают, что она будет, цитируем, "гореть в аду", а она на это возражает: "Доктор, а вы видели, сколько стоят памперсы и во сколько обходится дешёвая продуктовая корзина Валайниса?".

Завершается ролик фразами: "Консультация не решает причины абортов. Поддержите женщин материально, а не читайте мораль!".