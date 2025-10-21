Депутаты ринулись обсуждать право на аборт — ожидаются бурные дискуссии

Комиссия рассмотрела поправки, предложенные депутатами от Национального объединения Юргис Клотиньш и Янис Грасбергс, и партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравича. Они предлагают обязать женщин, решивших прервать беременность по собственной инициативе, пройти консультацию у специалиста.

После обсуждения с представителями медицинской отрасли и неправительственных организаций все предложения были отклонены. По словам Берзиньша, «вопрос сложный и требует уважительного обсуждения».

Эксперты предупреждают, что обязательные консультации могут задержать проведение аборта и поставить под угрозу здоровье женщин. Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака напомнила о случаях, когда найденные мертвые младенцы свидетельствуют о последствиях безвыходности. Она подчеркнула, что «отсрочка может привести женщин к отчаянию и нелегальным абортам».

Омбудсмен Карина Палкова указала, что ограничение права женщины распоряжаться своим телом требует веских юридических оснований и анализа рисков. Схожую позицию высказала представитель центра «Marta» Беата Йоните: «Что делать, если отец ребёнка — насильник? Консультация может лишь усилить травму».

Юрист по медицинскому праву Сольвита Олсена отметила, что «включать в закон термин “нерождённая жизнь” — юридическая ошибка, смешивающая биологию и право».

В то же время представительница ассоциации «Peripatos» Агнесе Ирбе поддержала идею, сославшись на демографический спад. По её словам, «нежеланные дети могли бы рождаться и усыновляться».

Агнесе Ирбе — философ, доктор филологических наук, дочь бывшего премьера Мариса Гайлиса. Она возглавляет философский портал Peripatos и издание Telos, где активно продвигает консервативные и христианско-гуманитарные идеи — защиту традиционной семьи, критическое отношение к радикальному феминизму и гендерной идеологии, а также тезис о «цивилизационной миссии» Европы, основанной на христианских ценностях. - прим.press.lv.

Депутаты предлагают, чтобы врач выдавал направление на аборт только при наличии подтверждения о прохождении консультации. Поправки предполагается ввести с 1 января 2027 года, чтобы правительство успело разработать порядок их реализации