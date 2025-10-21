Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Депутаты ринулись обсуждать право на аборт — ожидаются бурные дискуссии

Редакция PRESS 21 октября, 2025 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян) заявил, что предложение ввести обязательные консультации для женщин перед проведением аборта вызовет широкие дебаты в Сейме.

Комиссия рассмотрела поправки, предложенные депутатами от Национального объединения  Юргис Клотиньш и Янис Грасбергс, и партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравича. Они предлагают обязать женщин, решивших прервать беременность по собственной инициативе, пройти консультацию у специалиста.

После обсуждения с представителями медицинской отрасли и неправительственных организаций все предложения были отклонены. По словам Берзиньша, «вопрос сложный и требует уважительного обсуждения».

Эксперты предупреждают, что обязательные консультации могут задержать проведение аборта и поставить под угрозу здоровье женщин. Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака напомнила о случаях, когда найденные мертвые младенцы свидетельствуют о последствиях безвыходности. Она подчеркнула, что «отсрочка может привести женщин к отчаянию и нелегальным абортам».

Омбудсмен Карина Палкова указала, что ограничение права женщины распоряжаться своим телом требует веских юридических оснований и анализа рисков. Схожую позицию высказала представитель центра «Marta» Беата Йоните: «Что делать, если отец ребёнка — насильник? Консультация может лишь усилить травму».

Юрист по медицинскому праву Сольвита Олсена отметила, что «включать в закон термин “нерождённая жизнь” — юридическая ошибка, смешивающая биологию и право».

В то же время представительница ассоциации «Peripatos» Агнесе Ирбе поддержала идею, сославшись на демографический спад. По её словам, «нежеланные дети могли бы рождаться и усыновляться».

Агнесе Ирбе — философ, доктор филологических наук, дочь бывшего премьера Мариса Гайлиса. Она возглавляет философский портал Peripatos и издание Telos, где активно продвигает консервативные и христианско-гуманитарные идеи — защиту традиционной семьи, критическое отношение к радикальному феминизму и гендерной идеологии, а также тезис о «цивилизационной миссии» Европы, основанной на христианских ценностях. - прим.press.lv. 

Депутаты предлагают, чтобы врач выдавал направление на аборт только при наличии подтверждения о прохождении консультации. Поправки предполагается ввести с 1 января 2027 года, чтобы правительство успело разработать порядок их реализации

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать