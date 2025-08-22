Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Под Ригой констатирована вспышка АЧС на ферме с 65 свиньями

© LETA 22 августа, 2025 09:10

Новости Латвии 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в Бабитской волости Марупского края констатировала вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ферме с 65 свиньями, сообщили в службе.

На ферме проводятся мероприятия по контролю и сдерживанию заболевания, а также ведется эпидемиологическое расследование.

Чтобы устранить очаг вспышки и не допустить дальнейшего распространения болезни, все содержащиеся в загоне свиньи будут ликвидированы.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. ПВС усилит на фермах на этой территории проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

ПВД напоминает, что единственный способ защитить домашних свиней от заражения вирусом - это обеспечить строгую биобезопасность на ферме.

Таким образом, в этом году в Латвии зарегистрировано уже пять вспышек АЧС на фермах домашних свиней.

Как сообщалось, первая в этом году вспышка АЧС среди домашних свиней в Латвии была обнаружена на ферме с 36 свиньями в Джукстской волости Тукумского края в начале мая, затем в начале июля - на ферме с шестью свиньями в Глудской волости Елгавского края, а в конце июля - в Росме Иецавской волости Баускского края, где содержались 55 свиней. В августе этого года вспышка АЧС была констатирована на ферме ООО "Nygaard International" в Гибульской волости Талсинского края, где содержались 4900 свиней.

В популяции кабанов в этом году зарегистрировано 959 случаев АЧС в 26 краях.

С июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был выявлен у 10 670 кабанов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать