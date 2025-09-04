Под ногами не путайтесь: на Шкиротаве сегодня учебная утечка химикатов

На станции пройдут учения по моделированию угрозы утечки химических веществ, организованные 1-й Рижской бригадой Земессардзе, поэтому жителей просят отнестись с пониманием к необычным действиям, происходящим в районе станции.

В ходе учений планируется смоделировать утечку химикатов и ее последствия, ликвидировать которую будут сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и LDz.

Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в форме и гражданской одежде, а на территории и вблизи объекта железнодорожной инфраструктуры планируется использовать учебные боеприпасы и другие средства имитации, создающие шум, но не представляющие опасности для людей.