Под Ливаны подросток украл дизельное топливо прямо из строительной техники

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране, 4 августа этого года Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи дизельного топлива в волости Рудзаты Ливанского района. Юноша слил по 50 литров топлива из баков экскаватора и бульдозера, оставленных на строительной площадке.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека 2006 года рождения по подозрению в краже.

Государственная полиция призывает владельцев учитывать ряд условий, которые могут защитить технику от воров, например, установку датчиков света, чтобы воры не могли действовать незаметно в темноте, в также призывают устанавливать замки на топливные баки и звуковую сигнализацию на технику и места её хранения.

Также целесообразно использовать видеонаблюдение для выявления преступников, и поддерживать хорошие отношения с местными жителями для обмена информацией и более оперативного сообщения в полицию о подозрительных лицах или действиях.