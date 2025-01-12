What comes next? The burning of books?— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2025
Russia's decision to rename a museum dedicated to Kristijonas Donelaitis, a classic of Lithuanian literature, is yet another unacceptable attempt at rewriting history.
Even though the old inhabitants of Lithuania Minor, now part of the…
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Литву в территориальных претензиях к России, сообщают Delfi.lt.
"Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонаса Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", - написал Гитанас Науседа в соцсети X.
Название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе изменено решением калининградских властей. Сообщается, что отныне учреждение будет называться Литературным музеем. Кристийонас Донелайтис – литовский лютеранский священник, основоположник литовской художественной литературы.
Остается только выразить поддержку литовскому президенту. В XXI веке кто еще, кроме путинских подхалимов, станет переименовывать музеи или улицы?.. Кто?