Почти половина жителей Латвии за прошлый год отказывалась от лечения по финансовым причинам

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

В течение последнего года 41% жителей Латвии по финансовым причинам пришлось отказаться от посещения врача или лечения, свидетельствует опрос, проведенный центром SKDS в рамках исследования "Барометр экономики здравоохранения 2025" консалтинговой компании "PowerHouse Latvia".

Опрос показал, что жители оценивают систему здравоохранения в Латвии как не очень эффективную и совсем неэффективную - так считают 76,4% респондентов. Эффективным или очень эффективным латвийское здравоохранение считает менее одной пятой респондентов - 19,3%.

Как отметила представитель "PowerHouse Latvia" Ренате Грудуле, в обществе доминирует основанное на личном опыте мнение, что система здравоохранения не обеспечивает должной отдачи от вложенных в ее содержание ресурсов. Это подтверждают и сравнительные данные "Eurostat" и Организации экономического сотрудничества и развития.

Наиболее положительно эффективность системы здравоохранения оценили жители в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе положительную оценку дали 44,2% респондентов, однако эта возрастная группа пользуется услугами здравоохранения менее интенсивно, чем пожилые люди.

Наиболее критично об эффективности здравоохранения в стране высказываются люди предпенсионного и пенсионного возраста, жители с низкими и средними доходами, а также занятые физическим трудом. Именно эти группы чаще всего пользуются услугами здравоохранения, и для них их доступность является важной предпосылкой качества жизни.

В Риге систему здравоохранения считают эффективной или скорее эффективной 23,7% опрошенных, тогда как ни в одном другом регионе этот показатель не достигает 20%. Например, в Латгале такого мнения придерживаются лишь 15,2% жителей.

Только 7,9% опрошенных считают, что финансирование здравоохранения в Латвии используется рационально, тогда как почти половина (44,5%) полагает, что оно расходуется нецелесообразно. Еще треть (36,1%) респондентов считают, что средства используются рационально лишь частично.

В целом опрос показал, что почти каждый второй житель Латвии характеризует использование бюджета здравоохранения как проблематичное.

Кроме того, большинство жителей (68,4%) считает, что услуги здравоохранения в стране доступны людям лишь частично, и особенно такое мнение характерно для жителей регионов и малообеспеченных людей. В Латгале 12,9% опрошенных указали, что медицинская помощь им недоступна, в то время как в Риге 24% жителей оценивают здравоохранение как очень доступное.

В группе малообеспеченных респондентов медицинская помощь чаще оценивается как частично доступная или недоступная. Так, в домохозяйствах с доходом до 450 евро на человека только 5,4% считают ее очень доступной, а почти 16,7% - недоступной.

Оценивая доступность медикаментов, большинство респондентов (58,4%) считают ее удовлетворительной, а 17,6% - хорошей или очень хорошей. В то же время 23,3% респондентов считают доступность плохой или очень плохой.

Главной проблемой здравоохранения в Латвии, по мнению опрошенных, являются очереди к врачам и специалистам - так считают 77,2%. Важной проблемой является также доступность оплачиваемых государством услуг, на что указали 61,5% респондентов.

Еще 36,8% респондентов считают важным вопросом доступность медикаментов и цены на них, а 30,7% считают приоритетной задачей решение вопросов качества медицинской помощи.

Опрос проводился в августе этого года, в нем участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Мир 15:41

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

