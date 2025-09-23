Почти половина жителей Латвии за прошлый год отказывалась от лечения по финансовым причинам

Опрос показал, что жители оценивают систему здравоохранения в Латвии как не очень эффективную и совсем неэффективную - так считают 76,4% респондентов. Эффективным или очень эффективным латвийское здравоохранение считает менее одной пятой респондентов - 19,3%.

Как отметила представитель "PowerHouse Latvia" Ренате Грудуле, в обществе доминирует основанное на личном опыте мнение, что система здравоохранения не обеспечивает должной отдачи от вложенных в ее содержание ресурсов. Это подтверждают и сравнительные данные "Eurostat" и Организации экономического сотрудничества и развития.

Наиболее положительно эффективность системы здравоохранения оценили жители в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе положительную оценку дали 44,2% респондентов, однако эта возрастная группа пользуется услугами здравоохранения менее интенсивно, чем пожилые люди.

Наиболее критично об эффективности здравоохранения в стране высказываются люди предпенсионного и пенсионного возраста, жители с низкими и средними доходами, а также занятые физическим трудом. Именно эти группы чаще всего пользуются услугами здравоохранения, и для них их доступность является важной предпосылкой качества жизни.

В Риге систему здравоохранения считают эффективной или скорее эффективной 23,7% опрошенных, тогда как ни в одном другом регионе этот показатель не достигает 20%. Например, в Латгале такого мнения придерживаются лишь 15,2% жителей.

Только 7,9% опрошенных считают, что финансирование здравоохранения в Латвии используется рационально, тогда как почти половина (44,5%) полагает, что оно расходуется нецелесообразно. Еще треть (36,1%) респондентов считают, что средства используются рационально лишь частично.

В целом опрос показал, что почти каждый второй житель Латвии характеризует использование бюджета здравоохранения как проблематичное.

Кроме того, большинство жителей (68,4%) считает, что услуги здравоохранения в стране доступны людям лишь частично, и особенно такое мнение характерно для жителей регионов и малообеспеченных людей. В Латгале 12,9% опрошенных указали, что медицинская помощь им недоступна, в то время как в Риге 24% жителей оценивают здравоохранение как очень доступное.

В группе малообеспеченных респондентов медицинская помощь чаще оценивается как частично доступная или недоступная. Так, в домохозяйствах с доходом до 450 евро на человека только 5,4% считают ее очень доступной, а почти 16,7% - недоступной.

Оценивая доступность медикаментов, большинство респондентов (58,4%) считают ее удовлетворительной, а 17,6% - хорошей или очень хорошей. В то же время 23,3% респондентов считают доступность плохой или очень плохой.

Главной проблемой здравоохранения в Латвии, по мнению опрошенных, являются очереди к врачам и специалистам - так считают 77,2%. Важной проблемой является также доступность оплачиваемых государством услуг, на что указали 61,5% респондентов.

Еще 36,8% респондентов считают важным вопросом доступность медикаментов и цены на них, а 30,7% считают приоритетной задачей решение вопросов качества медицинской помощи.

Опрос проводился в августе этого года, в нем участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.