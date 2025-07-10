Почти половина Риги останется без горячей воды! Жителей просят не паниковать

О плановом отключении были заранее проинформированы владельцы и управляющие домов, на которых лежит ответственность своевременно уведомить жильцов.

Rīgas siltums напоминает: владельцы и управляющие зданиями должны обеспечить безопасное отключение своих систем от городских теплосетей. Ради безопасности жителей теплоноситель предварительно охлаждается до +45 °C, поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже накануне вечером.

Проверка длится один день. Горячее водоснабжение будет восстановлено к вечеру того же дня, за исключением участков, где будут выявлены повреждения — там подача воды возобновится после устранения неполадок.

Во время проверки возможна утечка воды зеленоватого цвета — она специально окрашена безопасным красителем, чтобы быстро выявить повреждения. Если вы заметили такую воду — немедленно сообщите об этом по круглосуточному бесплатному телефону клиентской службы: 80000090.