Почти что вдвое выросло количество помех GPS в воздушном пространстве Латвии

В июне зафиксировано 126 случаев GPS-помех, что в 5,3 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года (24).

В 2024 году было зафиксировано 820 случаев GPS-помех, в 2023 году - 342, в 2022 году - 26.

Как отмечают в LGS, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

В Агентстве гражданской авиации ранее пояснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, так как для обеспечения их безопасности используются несколько систем. Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

