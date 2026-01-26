Почему у одних ум острый даже после 80 лет

Новое крупное исследование показало: так называемые super agers — люди старше 80 лет с «молодой» памятью и мышлением — заметно отличаются от своих ровесников на генетическом уровне. У них реже встречается ген, который сильнее всего связывают с риском болезни Альцгеймера, и чаще — его защитная версия.

Речь идёт о вариантах гена APOE. Один из них повышает риск деменции, другой, наоборот, снижает. Оказалось, что у «суперстариков» опасный вариант встречается значительно реже — даже по сравнению с другими здоровыми людьми того же возраста. А защитный — наоборот, чаще.

Проще говоря, не все, кто доживает до 80 без деменции, стареют одинаково. Есть небольшая группа людей с особенно устойчивым мозгом, и у них — заметно более «удачный» генетический набор.

Исследователи подчёркивают: это не означает, что судьба мозга полностью предопределена. Но результаты помогают понять, почему некоторые люди сохраняют ясный ум десятилетиями — и где искать механизмы защиты от болезни Альцгеймера.

Похоже, у части людей старение мозга идёт по совсем другому сценарию. И теперь становится понятнее — почему.