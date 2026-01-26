Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Почему у одних ум острый даже после 80 лет

Редакция PRESS 26 января, 2026 18:25

Наука 0 комментариев

Почему одни люди в 80–90 лет мыслят так же ясно, как в 50, а другие сталкиваются с деменцией? Учёные нашли неожиданный ответ — дело может быть в генах.

Новое крупное исследование показало: так называемые super agers — люди старше 80 лет с «молодой» памятью и мышлением — заметно отличаются от своих ровесников на генетическом уровне. У них реже встречается ген, который сильнее всего связывают с риском болезни Альцгеймера, и чаще — его защитная версия.

Речь идёт о вариантах гена APOE. Один из них повышает риск деменции, другой, наоборот, снижает. Оказалось, что у «суперстариков» опасный вариант встречается значительно реже — даже по сравнению с другими здоровыми людьми того же возраста. А защитный — наоборот, чаще.

Проще говоря, не все, кто доживает до 80 без деменции, стареют одинаково. Есть небольшая группа людей с особенно устойчивым мозгом, и у них — заметно более «удачный» генетический набор.

Исследователи подчёркивают: это не означает, что судьба мозга полностью предопределена. Но результаты помогают понять, почему некоторые люди сохраняют ясный ум десятилетиями — и где искать механизмы защиты от болезни Альцгеймера.

Похоже, у части людей старение мозга идёт по совсем другому сценарию. И теперь становится понятнее — почему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления
Важно

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Важно

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров
Важно

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Читать
Загрузка

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Читать

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Читать

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Читать

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Читать