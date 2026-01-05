Почему тараканы немедленно бросаются чистить себя, если коснулись тебя? Шокирующая правда

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), биологи объяснили: на коже человека остаются масла, пот и остатки кремов. Эти вещества налипают на антенны таракана — его ключевые химические сенсоры. Через эти тонкие усики насекомое ориентируется в пространстве, находит еду и улавливает хищников.

Когда на антеннах оказывается «чужой» химический налёт, сенсорные сигналы искажаются — таракан становится дезориентированным и уязвимым. Чтобы восстановить «чистоту восприятия», он начинает усиленно вычищать антенны и тело с помощью лапок и ротовых органов.

Удивительно, но это вовсе не реакция отвратительного чувства. Исследователи считают, что такой «гиг-груминг» — настоящая эволюционная адаптация, которая помогает не только вернуть чувствительность, но и удалить потенциально опасные микробы и патогены.

То есть, когда таракан трётся о плитку после твоей босой ноги — он вовсе не «боится тебя». Он борется за свою жизнь.