Почему такие маленькие? В Ригу возвращаются крытые остановки

Уже около двух месяцев многие остановки общественного транспорта в Риге выглядят так: ни скамейки, ни крыши, а только дыры в асфальте и ограждение

Но наконец новые крытые остановки стали появляться. Вот, например, одну из них уже установили возле Дома мебели в Пурвциемсе. Но, несмотря на это, ни поставить сумки на скамейку, или просто спрятаться под крышей, пока что невозможно, потому что остановки все еще окружены забором.

В Рижской думе обещают, что заборы уберут через несколько недель, когда установят все навесы — сначала нужно их проверить. А еще помыть стекла. Впрочем, не всем новинка по нраву. Некоторые собеседники отмечают, что в новых навесах всего одна маленькая скамейка.

«Почему это нельзя было сделать летом, например, Когда нет снега, слякоти, ветра? — разочарована жительница Пурвциемса Дайга. — И еще – одной скамейки – мало! Надо хотя бы три! Потому что здесь идут каких пять автобусов, три троллейбуса. Людей очень много здесь. Одной скамейки мало!»

Тем более, что места для большего количества скамеек здесь достаточно. Однако, устанавливать дополнительные скамейки в этом месте не планируется. А такая маленькая она, потому что место под навесом рассчитано также для людей с инвалидностью и родителей с колясками, ответили в Рижской думе.

Всего в Риге планируют установить 500 новых навесов. На первом этапе — 56. Пока что полностью установили 5, еще несколько — только частично.

Размещение новых навесов откладывалось, так как заказчик, то есть Рижская дума, обнаружил ряд несоответствий, допущенных подрядчиком — фирмой Palami. Подрядчик должен был устранить недостатки до 30 января

Размеры новых навесов отличаются. Есть стандартные, а есть удлинённые — их поставят в местах, где поток пассажиров больше. А еще, будут навесы с «зелеными» крышами — на них будут расти суккулентные растения.