Есть нормативы

О чём говорят правила Кабмина

Собственники помещений жилого дома согласно договору об обеспечении коммунальных услуг, необходимых для его содержания, ежемесячно и в определенный срок и в определенном порядке снимают показания квартирных счетчиков, в нежилом помещении или художественной мастерской и сдают их лицу, рассчитывающему долю оплаты.

Если в доме установлена система удаленного считывания, это делает управляющий или доверенное лицо.

Лицо, рассчитывающее долю оплаты (или другое доверенное лицо), согласно решению общности дома вправе проверить поданные показания счетчиков, работу счетчиков, наличие пломбы, а также сделать досрочную замену счетчика в случае необходимости.

Эти нормы зафиксированы в части 1 правил Кабинета министров № 524 «Порядок определения, расчета и учета доли оплаты за необходимые услуги по содержанию жилого дома для каждого владельца квартиры» от 15 сентября 2015 года (части 2 и 3), с поправками от 31 августа 2021-го.

Часть 2 правил регулирует порядок определения доли оплаты расхода воды, платы за использование канализации и услугу вывоза мусора...

Оплата водоснабжения

Определение доли оплаты за потребление воды и услуги канализации

Общий объем воды, поставленной собственникам жилого дома, устанавливается по показаниям коммерческого счетчика в узле учета воды (в теплоузле или на входе в здание). Долю оплаты за поданную воду собственники жилого дома могут устанавливать, выбрав один из вариантов:

6.1. используя соответствующие нормативным актам счетчики воды в квартирах, нежилых помещениях и художественных мастерских;

6.2. не используя счетчики расхода воды в квартирах, нежилых помещениях и художественных мастерских.

Собственники квартир могут принять решение о порядке установки и проверки счетчиков воды, а также порядке снятия показаний счетчиков. (С учетом нового норматива об отмене проверки счетчиков.)

7. Если счетчиками расхода воды не пользуются, долю оплаты за воду можно определить:

7.1. в соответствии с количеством квартир, нежилых помещений и художественных мастерских;

7.2. в соответствии с идеальной долей жилого дома, принадлежащей владельцу каждой квартиры;

7.3. в соответствии с числом задекларированных в квартире, художественной мастерской лиц.

Соответствующее решение может принять общество владельцев квартир.

8. При использовании счетчиков доля оплаты за поданную воду исчисляется согласно показаниям расхода воды в квартире, нежилом помещении или художественной мастерской, а также согласно требованиям, изложенным в пунктах 9 и 11 правил КМ.

9. При возникновении разницы между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями коммерческого производится перерасчет воды с учетом аварийных и ремонтных утечек.

10. Собственники жилого дома могут договориться о покрытии разницы в расходе воды:

10.1. в соответствии с числом квартир, нежилых помещений и художественных мастерских в доме;

10.2. в соответствии с показаниями счетчика, установленного в квартире, нежилом помещении или художественной мастерской, за последний месяц;

10.3. пропорционально расходам помещения за последние три месяца согласно показаниям счетчика;

10.4. в соответствии с величиной идеальной доли собственника квартиры или другого помещения в доме;

10.4. в соответствии с числом задекларированных жителей в помещении.

11. Упомянутый в 9-м пункте правил порядок распределения разницы в расходе воды не применяют, а разницу в расходе воды или ее часть распределяют в соответствии с числом квартир, нежилых помещений и художественных мастерских между теми собственниками жилого дома, которые:

11.1. не подавали показания счетчиков в установленный срок более трех месяцев подряд;

11.2. не установили в квартире, нежилых помещениях или художественных мастерских счетчики расхода воды;

11.3. счетчик воды установлен с нарушением технических требований;

11.4. повторно воспрепятствовали проверке установленных счетчиков, если были о ней письменно извещены не менее чем за неделю;

11.5. имели установленные проверкой неисправные или неопломбированные счетчики расхода воды, счетчики с поврежденными пломбами или пережившие срок своей службы более чем на три месяца;

11.6. повторно воспрепятствовали установке или верификации счетчиков, если были о ней письменно извещены не менее чем за неделю;

11.7. Если образуется разница между показаниями счетчиков, то она распределяется по следующей формуле:

V = N х v

где V – максимальный объем потребления квартиры в месяц в кубометрах;

N – число задекларированных в квартире лиц или фактически проживающих, если их число больше;

v – установленная местным самоуправлением норма расхода воды на одного человека (без счетчика).

На нежилые помещения и мастерские начисляется объем воды – наибольший из последних шести месяцев.

Начисленная разница не может быть больше потребленного домом объема.

13. Если собственник не сообщил показания счетчика воды или не предупредил о своем отсутствии (за неделю), расчет его доли воды производится на основании среднего расхода воды за последние три месяца, но не более трех месяцев подряд.

13.3. - если собственник квартиры не сдавал показания счетчика по уважительной причине и отсутствовал в это время, то управляющий делает перерасчет за период не более шести месяцев.

14. Управляющий, если на него по договору возложено содержание дома, в течение двух месяцев выясняет причины разницы в расходе воды, письменно информирует собственников жилого дома о необходимых для сокращения разницы мероприятиях и вместе с ними оценивает возможность их осуществления. Если разница расхода воды в течение трех месяцев превышала 20% от общего потребления и если собственники дома не установили другие сроки...

Дождевая канализация

15. Долю оплаты за дождевую канализацию можно определить:

15.1. в соответствии с числом квартир, нежилых помещений и художественных мастерских;

15.2. в соответствии с величиной идеальной доли жилого дома, принадлежащей собственнику.

16. Доля оплаты за бытовую канализацию пропорциональна объему потребленной воды...

Оплата теплоэнергии

Порядок определяют собственники квартир

Долю оплаты за тепло и газ (в дальнейшем – тепловая энергия) регулирует часть 3 правил Кабмина. В свою очередь собственники жилых домов:

17.1. могут договориться о распределении общей оплаты поставляемой жилому дому тепловой энергии в соответствии с площадью квартир, нежилых помещений и художественных мастерских согласно 1-й части этих правил и с учетом показаний счетчика тепловой энергии, установленного на входе в дом;

17.2. должны принять во внимание технические возможности системы отопления и подачи горячей воды.

18. Виды расхода теплоэнергии:

18.1. теплоэнергия, использованная для отопления, подогрева воды и циркуляции горячей воды;

18.2. теплоэнергия, использованная для отопления и подогрева воды;

18.3. теплоэнергия, использованная для отопления.

19. Количество поданной жилому дому теплоэнергии определяют по счетчику, установленному на входе в здание. При расчете доли оплаты учитывают:

19.1.показания счетчика теплоэнергии на входе в дом;

19.2. показания счетчика тепла на входе в дом и счетчика для замера затраченной на отопление дома теплоэнергии;

19.3. показания счетчика тепла на входе в жилой дом и счетчиков замера тепла в квартирах, нежилых помещениях или художественных мастерских.

Порядок установки счетчиков определяют владельцы квартир своим решением.

При установке автономного отопления в квартире обязанность владельца квартиры - оплачивать обогрев своей доли общей площади дома...

(!) Правила Кабинета министров № 524 - на портале: www.likumi.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА