Опасный дрифт: водитель без прав уложил BMW «на лопатки»

В полиции уточняют, что мужчина выбрался из машины самостоятельно. Он пояснил правоохранителям, что автомобиль занесло на дороге, из-за чего он не смог справиться с управлением.

При проверке данных сотрудники полиции Ропажей установили, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения, в связи с чем в отношении него начаты предусмотренные законом процессуальные действия.

«Дополнительно обращаем внимание: с наступлением первого снега значительно возросло количество жалоб на водителей, которые на дорогах общего пользования, в том числе в населённых пунктах, умышленно устраивают “дрифт”», — подчёркивает полиция Ропажей.

Правоохранители напоминают, что преднамеренный занос автомобиля на дорогах или в других местах, где возможно движение транспорта — включая парковки, площади и дворы, — расценивается как агрессивное вождение.

Согласно статье 51 Закона о дорожном движении, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.