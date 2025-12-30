Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасный дрифт: водитель без прав уложил BMW «на лопатки»

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 17:29

ROPAŽU PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Во вторник, 30 декабря, недалеко от Силакрогса на автодороге V68 перевернулся автомобиль марки BMW. Водитель в ДТП не пострадал, однако выяснилось, что у него отсутствуют водительские права, сообщает муниципальная полиция Ропажей.

В полиции уточняют, что мужчина выбрался из машины самостоятельно. Он пояснил правоохранителям, что автомобиль занесло на дороге, из-за чего он не смог справиться с управлением.

При проверке данных сотрудники полиции Ропажей установили, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения, в связи с чем в отношении него начаты предусмотренные законом процессуальные действия.

«Дополнительно обращаем внимание: с наступлением первого снега значительно возросло количество жалоб на водителей, которые на дорогах общего пользования, в том числе в населённых пунктах, умышленно устраивают “дрифт”», — подчёркивает полиция Ропажей.

Правоохранители напоминают, что преднамеренный занос автомобиля на дорогах или в других местах, где возможно движение транспорта — включая парковки, площади и дворы, — расценивается как агрессивное вождение.

Согласно статье 51 Закона о дорожном движении, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

