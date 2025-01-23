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Почему на доли «Telia» заявлен неквалифицированный покупатель?

© LETA 23 января, 2025 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы снова обрел актуальность вопрос о возможной сделке, в результате которой латвийское государство или какое-либо из его обществ капитала могло бы выкупить принадлежащие скандинавскому телекоммуникационному гиганту "Telia" доли капитала латвийских телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT).

Это, впрочем, противоречит правительственной декларации об открытии общества капитала для частных инвесторов. Еще более интересным этот феномен делает тот факт, что в качестве покупателя заявлено ГАО "Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs" (LVRTC): согласно доступной информации, это предприятие не соответствует критериям участника сделки, так как вряд ли сможет замахнуться на 0,5 млрд. евро - а именно столько могли бы стоить доли "Telia" в "LMT" и "Tet".

В балансе 2023 года у "LVRTC" значатся 24,71 млн евро, чего решительно недостаточно.

Пока переговоры с "Telia" ведутся за закрытыми дверями, специалисты отрасли озвучивают самые разные догадки о потенциальной сумме и механизмах сделки.

В частности, были озвучены версии о том, что одним из потенциальных исполнителей сделки, или покупателей принадлежащих "Telia" долей капитала "Tet" и "LMT", может стать LVRTC.

В то же время связанные с отраслью предприниматели высказывают версии, что LVRTC в этой потенциальной сделке интересует не столько покупка принадлежащих "Telia" долей капитала "Tet" или "LMT" (или обоих вместе), сколько возможность получить в этом процессе управляемую "Tet" цифровую инфраструктуру. Но, на первый взгляд, получить эту инфраструктуру отдельно без покупки долей капитала "Tet" невозможно.

Как тогда LVRTC вообще может сделать финансово "подъемное" предложение с учетом его реальной финансовой ситуации? И главное - кто подтолкнул на такой рискованный шаг инертное в остальном общество государственного капитала?

"LVRTC является финансово неуспешным предприятием - без дивидендов LMT оно было бы убыточным. LVRTC также получает государственные делегирования - без конкурса реализует различные проекты. Возможная заявка на выкуп у "Telia" долей "Tet" - авантюра, которую LVRTC не в состоянии провернуть. Это не является и частью ранее утвержденной стратегии. Кроме того, недавно LVRTC устроило завтрак для инвесторов, на котором обсуждался план покупки долей "Tet", не пригласив на это мероприятие действующих владельцев долей "Tet". Это выглядит как попытка рейдерства", - отметил в беседе с "Diena" некий представитель отрасли, не пожелавший раскрыть свое имя.

(Diena)

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