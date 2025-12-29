Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga
Доступность

Почему молчат лояльные Латвии русские? Вопрос от Pietiek

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 16:02

Важно 0 комментариев

Фото LETA

"Сегодня в этой геополитической ситуации слышны голоса латышей, которые будут бороться, чтобы не отдать ни пяди своей земли... Но одни латыши не могут защитить Латвию, нашу землю могут защитить граждане... независимо от того, на каком языке говорят в семье, - пишет на портале Pietiek автор под ником Indars Viscerālreālists.  

Ну, мы же понимаем, в какой стране живем? 50 лет оккупации не прошли бесследно, и есть много смешанных семей... русские фамилии теперь встречаются у латышей даже чаще, чем вальтерсы, затлерсы и т. д., имеющие немецкое происхождение...

 Но почему они молчат? Понятно, что семье, в которой один из родителей русский, трудно говорить...

Наша элита (ну, если она есть) должна создать сообщество, ассоциацию, где была бы эта славянская поддержка идеи Латвии.

Если Москва, Кремль распространяют слухи, что в Латвии угнетают русских, то должна быть ответная реакция от наших русских... такова идеологическая борьба...

Это объединение могло бы объяснить «росликовскому» электорату, что придут не освободители, а преступники, которые до этого грабили, убивали, насиловали уже в России российских граждан... наивно думать, что, вторгшись в Латвию, они будут делить людей: ага, это русский - значит, не трогай...

"Дом Москвы", который никто не покупает... ясно, что боятся... Как было бы, если бы государство отдало его в аренду этой латвийской русской, славянской общине, которая поддерживает Латвийское государство?

Ну, да... главный вопрос - может ли такая община образоваться?"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Важно

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Важно

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать