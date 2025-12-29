Почему молчат лояльные Латвии русские? Вопрос от Pietiek

Ну, мы же понимаем, в какой стране живем? 50 лет оккупации не прошли бесследно, и есть много смешанных семей... русские фамилии теперь встречаются у латышей даже чаще, чем вальтерсы, затлерсы и т. д., имеющие немецкое происхождение...

Но почему они молчат? Понятно, что семье, в которой один из родителей русский, трудно говорить...

Наша элита (ну, если она есть) должна создать сообщество, ассоциацию, где была бы эта славянская поддержка идеи Латвии.

Если Москва, Кремль распространяют слухи, что в Латвии угнетают русских, то должна быть ответная реакция от наших русских... такова идеологическая борьба...

Это объединение могло бы объяснить «росликовскому» электорату, что придут не освободители, а преступники, которые до этого грабили, убивали, насиловали уже в России российских граждан... наивно думать, что, вторгшись в Латвию, они будут делить людей: ага, это русский - значит, не трогай...

"Дом Москвы", который никто не покупает... ясно, что боятся... Как было бы, если бы государство отдало его в аренду этой латвийской русской, славянской общине, которая поддерживает Латвийское государство?

Ну, да... главный вопрос - может ли такая община образоваться?"