Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

© Lsm.lv 23 декабря, 2025 11:16

Важно 0 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Страх из прошлого

Одна из самых распространенных схем — звонок «из больницы» или «из полиции»: ваш родственник якобы попал в аварию, сбил человека, ему грозит уголовное дело. Чтобы «решить вопрос», нужны деньги.

Почему это работает? По словам психолога, особенно уязвимы люди, которые были взрослыми в 90-е годы. Они помнят время, когда вопросы действительно можно было «решить» деньгами, когда было много беззакония и страха — потерять все, оказаться в тюрьме. Этот страх никуда не делся. Те, кто сегодня стал сеньорами, сохранили его по сей день.

Но не только пожилые люди становятся жертвами. Взрослые работающие люди — тоже целевая аудитория мошенников. У них есть деньги, они могут подтвердить операцию через Smart-ID. Реже попадаются подростки — просто потому, что у них нет средств.

«Как под гипнозом»

Жертвы часто описывают свое состояние одинаково: «Я понимал, что что-то не так, но ничего не мог с собой сделать». Мошенники используют приемы, которые отключают критическое мышление.

Один из них — техника «трех да». Вам задают простые вопросы, на которые вы автоматически отвечаете утвердительно: «Вы сегодня были в магазине?» — «Да». «Выходили за покупками?» — «Да». «Сейчас направляетесь домой?» — «Да». После нескольких согласий сказать «нет» становится психологически трудно. Это элементарная техника нейролингвистического программирования, объясняет Конвисер-Кутина.

Как защититься? Если чувствуете, что вас втягивают в разговор с закрытыми вопросами, требующими ответа, нужно остановиться. Посмотреть на человека, на товар, который он предлагает. Задать себе честный вопрос: мне это действительно нужно? Скорее всего, ответ будет «нет». И это прервет цепочку манипуляции.

Стыд сильнее страха

Допустим, худшее уже произошло. Деньги ушли. Что чувствует человек?

При всей информации о мошенниках, которая сейчас есть, люди, поддавшись на обман, испытывают страх и стыд. Причем стыд — чувство очень сильное. Признаться в том, что ты полжизни копил и вот так просто отдал, — очень болезненно. Люди стараются это скрыть.

Кто-то посмелее идет в полицию. Кто-то рассказывает близким, ожидая поддержки. Но чаще всего слышит в ответ: «Ну ты же знал». Это плохая поддержка, подчеркивает психолог. Поэтому люди предпочитают такие вещи скрывать. А это чревато не только болезненными переживаниями, но и ухудшениями здоровья.

Как поддержать близкого - главное, проявить сочувствие.  Разговаривать с позиции «я тебя поддержу», а не «как ты мог».

И помнить главное: сколько бы мошенники ни выманили, это всего лишь деньги. Чувства человека важнее суммы, которую он потерял.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (1)

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?
Важно

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
Важно

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Читать
Загрузка

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Читать

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Читать

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Мир 11:18

Мир 0 комментариев

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Читать