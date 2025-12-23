Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Страх из прошлого

Одна из самых распространенных схем — звонок «из больницы» или «из полиции»: ваш родственник якобы попал в аварию, сбил человека, ему грозит уголовное дело. Чтобы «решить вопрос», нужны деньги.

Почему это работает? По словам психолога, особенно уязвимы люди, которые были взрослыми в 90-е годы. Они помнят время, когда вопросы действительно можно было «решить» деньгами, когда было много беззакония и страха — потерять все, оказаться в тюрьме. Этот страх никуда не делся. Те, кто сегодня стал сеньорами, сохранили его по сей день.

Но не только пожилые люди становятся жертвами. Взрослые работающие люди — тоже целевая аудитория мошенников. У них есть деньги, они могут подтвердить операцию через Smart-ID. Реже попадаются подростки — просто потому, что у них нет средств.

«Как под гипнозом»

Жертвы часто описывают свое состояние одинаково: «Я понимал, что что-то не так, но ничего не мог с собой сделать». Мошенники используют приемы, которые отключают критическое мышление.

Один из них — техника «трех да». Вам задают простые вопросы, на которые вы автоматически отвечаете утвердительно: «Вы сегодня были в магазине?» — «Да». «Выходили за покупками?» — «Да». «Сейчас направляетесь домой?» — «Да». После нескольких согласий сказать «нет» становится психологически трудно. Это элементарная техника нейролингвистического программирования, объясняет Конвисер-Кутина.

Как защититься? Если чувствуете, что вас втягивают в разговор с закрытыми вопросами, требующими ответа, нужно остановиться. Посмотреть на человека, на товар, который он предлагает. Задать себе честный вопрос: мне это действительно нужно? Скорее всего, ответ будет «нет». И это прервет цепочку манипуляции.

Стыд сильнее страха

Допустим, худшее уже произошло. Деньги ушли. Что чувствует человек?

При всей информации о мошенниках, которая сейчас есть, люди, поддавшись на обман, испытывают страх и стыд. Причем стыд — чувство очень сильное. Признаться в том, что ты полжизни копил и вот так просто отдал, — очень болезненно. Люди стараются это скрыть.

Кто-то посмелее идет в полицию. Кто-то рассказывает близким, ожидая поддержки. Но чаще всего слышит в ответ: «Ну ты же знал». Это плохая поддержка, подчеркивает психолог. Поэтому люди предпочитают такие вещи скрывать. А это чревато не только болезненными переживаниями, но и ухудшениями здоровья.

Как поддержать близкого - главное, проявить сочувствие. Разговаривать с позиции «я тебя поддержу», а не «как ты мог».

И помнить главное: сколько бы мошенники ни выманили, это всего лишь деньги. Чувства человека важнее суммы, которую он потерял.