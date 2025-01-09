Почему Гарри Каспаров отказался от дочери? «Осенний марафон» Марины Нееловой

Марина Неелова появилась на свет в Ленинграде в семье инженера и радистки, ставшей в мирное время домохозяйкой. Девочка росла болезненным ребенком, поэтому даже не ходила в детсад. В надежде укрепить здоровье малышки, мама отдала Марину в хореографический кружок, однако занятия она пропускала из-за постоянных простуд.

Мечты стать балериной девочка отбросила, а вот тяга к сцене в ней не угасла. В кружке художественного слова Марина была настоящей звездой, собиравшей вокруг себя толпы восхищенных слушателей. Неудивительно, что в 17 Неелова поступила в ЛГИТМиК — сперва как кандидатка, а потом как полноценная студентка.

Педагоги считали девушку дерзкой и острой на язык, но это было лишь маской, под которой актриса прятала природную робость. Нежность и ранимость в ней рассмотрела Надежда Кошеверова: режиссер доверила Марине роли принцессы и дочери трактирщика в фильме «Старая, старая сказка». Блестящий дебют едва не привел к отчислению нахватавшей «хвостов» студентки, зато подарил ей путевку в кино. Какие же еще испытания не сломили Марину Неелову? 8 января артистке исполняется 78, и мы вспоминаем ее удивительную биографию.

Карьера Марины Нееловой

Получив диплом, Марина попала в Театр имени Моссовета, где ее прозвали молодой Раневской. Тем не менее на этих подмостках актриса продержалась недолго, перейдя по приглашению Валерия Фокина в «Современник».

Диапазон ролей артистки расширялся постепенно: сперва она играла романтичных принцесс, как в «Старой, старой сказке» на экране, так и в «Белоснежке и семи гномах» в театре, а затем блестяще проявила себя в психологической драме «Монолог». Актриса предстала медсестрой в мелодраме «Просто Саша» и обвиняемой в убийстве в ленте «Слово для защиты», ну а окончательно покорила зрителей ролью влюбленной в женатого переводчика Аллочки из «Осеннего марафона».

Амплуа беззащитной девушки приклеилось к Марине, так что вскоре она сыграла в картине «Дамы приглашают кавалеров», а затем и в пронзительной драме об одиночестве «Транзит». Еще одной культовой героиней стала для Нееловой учительница математики в картине «Дорогая Елена Сергеевна».

На заре 90-х актриса тоже не жаловалась на отсутствие работы: она сыграла певицу в музыкальном фильме «Тень, или Может быть, все обойдется», обманутую жену в «Ты у меня одна», старшего следователя в «Тюремном романсе».

Со второй половины 90-х артистка снималась все реже, так как жила то во Франции, то в Нидерландах. Зато с «Современником» звезда не расставалась: расписание в театре подстраивали к визитам актрисы. В кино же Марина Мстиславовна в последний раз появлялась в 2017-м, сделав исключение для фильма «Карп отмороженный». Отзывы на картину оказались полярными, но в одном критики сошлись: игру Нееловой признали эталонной.

Роман с шахматистом

Первым мужем актрисы стал Анатолий Васильев: Марина Неелова снималась в его дипломном фильме «Цвет белого снега», и режиссер не смог устоять перед музой. Артистка была младше на восемь лет, но влюбленных это не смутило. Они поженились и поселились в Москве, ютясь в небольшой хрущевке. Впрочем, сломала брак не бытовая неустроенность, а накрывшая Неелову популярность. Сам Васильев отмечал, что просто нужда супругов друг в друге закончилась после семи лет отношений.

На момент съемок фильма «Осенний марафон» Марина Неелова переживала ситуацию, похожую на киношную: в начале 80-х актриса встречалась с Гарри Каспаровым. Первое столкновение именитой артистки и самого молодого претендента на звание чемпиона мира в истории шахмат произошло в театре. Парень увидел звезду в роли Маши в чеховских «Трех сестрах», а личное знакомство произошло уже в доме тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и пианиста Владимира Крайнева.

«Наше близкое общение с Мариной Нееловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущение нашей исключительности», — писал он впоследствии в автобиографической книге Child of Change («Дитя перемен»).

Ее поддержка придавала Гарри силы. Паузы в общении влюбленные заполняли продолжительными телефонными разговорами, которые, как признавался Каспаров*, позволяли чувствовать себя увереннее, принимать верные решения. «Когда я позвонил ей из Вильнюса после победы над Смысловым и сказал, что уже „без пяти минут чемпион мира“, то услышал ее ироничный голос: „Не спешат ли твои часы?“» — вспоминал спортсмен.

В те годы Каспаров жил в Баку, и приезжая в Москву, часто бывал в квартире Нееловой на Чистых прудах. Вместе они выходили в свет, посещали общих знакомых. Гарри Каспарова часто видели за кулисами «Современника». «Марина + Гарри = любовь», — написал кто-то на изнанке занавеса.

Неелова находилась в зале во время всех его знаковых матчей, сидела рядом с родительницей гроссмейстера, Кларой Шагеновной. Говорят, их так и называли: «две мамы». Вот только именно несостоявшаяся свекровь в итоге разлучила пару, считая, что роман с актрисой помешает карьере сына.

Дочка актрисы стала скульптором

Гарри послушал мать и порвал с Нееловой, причем, когда Марина уже была беременна. Клара Шагеновна говорила прессе, что ребенок не может быть от ее сына, и тот охотно верил родительнице. «Я почти перестал видеться с Мариной. Расставание становилось практически неизбежным. Поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим. Каждый из нас имел отдельную личную жизнь. Я попытался выбросить все это из головы и сосредоточиться на шахматах…» — оправдывался Гарри Каспаров в мемуарах.

Гордая актриса раз и навсегда вычеркнула предавшего ее мужчину из жизни. В театре «Современник» коллеги Нееловой были крайне возмущены поступком шахматиста. Валентин Гафт даже прилюдно заявил, что Каспаров недостоин, чтобы его принимали в приличном доме.

В 1987 году 40-летняя Марина Неелова родила дочку, которую назвали Никой. Девочка получила мамину фамилию и никогда не общалась с отцом, открестившимся от связи с ней. Впрочем, настоящим папой для наследницы артистки стал другой мужчина.

Крепкая семья

Женское счастье Марина Неелова обрела с дипломатом Кириллом Геворгяном. Они познакомились на одном из приемов, а уже через три месяца поженились — покорило актрису и нежное отношение избранника к ней, и его готовность принять Нику как родную дочку. В 1994-м вслед за мужем-советником российского посольства Неелова уехала за границу: сначала в Париж, а потом в Амстердам.

Долгое время ей удавалось жить на две страны, совмещая роли в «Современнике» с бытом за рубежом. Дочка актрисы окончила Лондонскую школу изобразительного искусства и стала скульптором. «Мои ожидания оправдались. Она умная, глубокая, тонкая, образованная, талантливая, но, поскольку не знает об этом или всегда мучилась сомнениями, может убить меня, прочитав это. Мы очень разные, мы почти все воспринимаем по-разному, много спорим, но при этом очень похожи. Мы с мужем уважаем ее независимость и гордимся ею», — отмечала Неелова.

В последние годы актриса почти постоянно находится в Москве. В 2023-м она заставила поклонников поволноваться: звезду госпитализировали с неинфекционным гастроэнтеритом и колитом, а после появились тревожные новости о новообразовании у нее в кишечнике. К счастью, кризис миновал.