По-русски больше не понимают: банкоматы начинают работать по-новому

Для внедрения этих изменений банкоматы придется перепрограммировать, и, как планировалось, нововведение вступит в силу с 30 января 2025 года.

Эти изменения направлены на обеспечение доступности наличных денег для жителей Латвии, поскольку за последние годы во многих регионах страны доступ к финансовым услугам «вживую» значительно ограничился. Это создает угрозу исчезновения возможности получить наличные деньги в некоторых местах, подчеркивает Минфин.

Этот шаг вызывает бурные обсуждения, ведь он затронет повседневную жизнь многих людей, особенно в тех районах, где русскоязычные граждане составляют значительную часть населения.