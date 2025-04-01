По 52 евро с каждого: граждане РФ начинают проходить языковые проверки для ВНЖ

Проверка знаний государственного языка проходит один раз в указанное Государственным агентством развития образования (ГАРО) время и в указанном им месте, о которых агентство сообщает в течение десяти рабочих дней с момента регистрации заявления в агентстве.

В середине прошлого лета вступили в силу поправки к иммиграционному закону, предусматривающие обязанность граждан РФ до 30 июня текущего года подать документы для получения статуса постоянного жителя ЕС.

В числе прочего эти люди должны предоставить подтверждение об успешно пройденной проверке на знание госязыка. Это требование, как и прежде, касается лиц в возрасте до 75 лет.

Две недели назад были приняты изменения в правила правительства, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на прохождение проверки знаний госязыка для обращения за статусом постоянного жителя ЕС.

В случае необходимости до 16 июня граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку, которую нужно будет пройти до 30 сентября. В таком случае документы для обращения за статусом постоянного жителя ЕС они смогут подать до 31 октября.

Если гражданин РФ не пройдет успешно проверку на знание госязыка до 30 сентября, он будет проходить ее в порядке общей очереди начиная с 1 октября.

Сейчас планируется, что проверки знаний госязыка для получения постоянного вида на жительство могут потребоваться 2494 гражданам РФ. К настоящему моменту проверку прошли не менее 520 человек, отметили в Министерстве образования и науки.

За проверку владения государственным языком граждане России должны заплатить госпошлину в размере 52 евро.

В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к иммиграционному закону, согласно которым граждане России, подавшие заявки, но не прошедшие успешно проверку на знание госязыка или не сдававшие экзамен по уважительным причинам, могут получить вид на жительство на срок до двух лет.

Это не касалось тех граждан России, которые получили постоянные виды на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранных гражданах и от которых до сих пор не требовалось знаний языка.