Плюют и едут на красный: у Центрального рынка в Риге обнаружился светофор «с характером»

Редакция PRESS 20 августа, 2025 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

TV3/Bez Tabu

Очевидец запечатлел, что недавно установленный светофор у Рижского Центрального рынка серьезно «барахлит». Некоторые водители даже принимают решение пересечь перекресток на красный, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Зритель программы Bez Tabu Янис в воскресенье вечером направлялся по набережной генерала Радзиня в сторону центра Риги. Доехав до недавно установленного светофора у Рижского Центрального рынка, он был удивлен долгим временем ожидания.

Янис, очевидец:
«Простояв там 15 минут, люди в недоумении, глупо улыбаясь и ничего не понимая, просто едут на красный. Невозможно понять, загорится ли зеленый вообще когда-нибудь».

TV3/Bez Tabu

Янис простоял у красного сигнала около 10 минут, после чего припарковал машину на ближайшей стоянке и отправился запечатлеть ситуацию.

Принципы работы светофора оказались необъяснимыми. Если автобусам приходилось ждать дольше четырех минут, то в следующий раз зеленый сигнал загорался уже через минуту, а затем снова только через почти четыре минуты.

Очевидцу удалось зафиксировать водителя такси, который, подъехав к светофору, не только проигнорировал его сигнал, но и совершил маневр налево из правой полосы.

«Если красный сигнал светофора длится долго и кажется, что что-то не так, это не отменяет того, что в этот момент другим участникам движения горит зеленый. Опасность такая же, если въехать на перекресток при запрещающем сигнале», - считает Янис Ванкс, руководитель «Школы безопасного вождения».

В Рижскую думу не поступило ни одной жалобы от водителей по поводу этого светофора. Если в столице вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите ответственным по номеру: 80001201.

«Автоматически сообщений о проблемах с системой не поступало, поскольку, несмотря на длительный период ожидания, зеленый сигнал все же загорался. Таким образом, считается, что детектор работает. Если бы детектор полностью не работал, департамент автоматически получил бы сигнал о прекращении его работы в системе. Тогда немедленно последовали бы необходимые меры», - объяснила представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

После получения сообщения от Bez Tabu сотрудники осмотрели светофор и восстановили его работу в предусмотренном режиме.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

