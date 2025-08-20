Плюют и едут на красный: у Центрального рынка в Риге обнаружился светофор «с характером»

Зритель программы Bez Tabu Янис в воскресенье вечером направлялся по набережной генерала Радзиня в сторону центра Риги. Доехав до недавно установленного светофора у Рижского Центрального рынка, он был удивлен долгим временем ожидания.

Янис, очевидец:

«Простояв там 15 минут, люди в недоумении, глупо улыбаясь и ничего не понимая, просто едут на красный. Невозможно понять, загорится ли зеленый вообще когда-нибудь».

Янис простоял у красного сигнала около 10 минут, после чего припарковал машину на ближайшей стоянке и отправился запечатлеть ситуацию.

Принципы работы светофора оказались необъяснимыми. Если автобусам приходилось ждать дольше четырех минут, то в следующий раз зеленый сигнал загорался уже через минуту, а затем снова только через почти четыре минуты.

Очевидцу удалось зафиксировать водителя такси, который, подъехав к светофору, не только проигнорировал его сигнал, но и совершил маневр налево из правой полосы.

«Если красный сигнал светофора длится долго и кажется, что что-то не так, это не отменяет того, что в этот момент другим участникам движения горит зеленый. Опасность такая же, если въехать на перекресток при запрещающем сигнале», - считает Янис Ванкс, руководитель «Школы безопасного вождения».

В Рижскую думу не поступило ни одной жалобы от водителей по поводу этого светофора. Если в столице вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите ответственным по номеру: 80001201.

«Автоматически сообщений о проблемах с системой не поступало, поскольку, несмотря на длительный период ожидания, зеленый сигнал все же загорался. Таким образом, считается, что детектор работает. Если бы детектор полностью не работал, департамент автоматически получил бы сигнал о прекращении его работы в системе. Тогда немедленно последовали бы необходимые меры», - объяснила представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

После получения сообщения от Bez Tabu сотрудники осмотрели светофор и восстановили его работу в предусмотренном режиме.