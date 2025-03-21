Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Марта Завтра: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Доступность

План Каи Каллас по помощи Украине провалился на саммите ЕС

Euronews 21 марта, 2025 15:51

Мир 0 комментариев

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС не одобрили и предложение Каллас о выделении 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для Украины.

План, разработанный Верховным представителем ЕС во внешней политике Каей Каллас по привлечению до 40 млрд евро в качестве новой военной помощи для Украины, не получил необходимой политической поддержки на саммите лидеров Европейского союза в четверг, что ставит под сомнение его жизнеспособность.

Реакция была настолько вялой, что некоторые дипломаты назвали проект "мёртвым".

В выводах саммита, посвященных Украине, которые были одобрены всего 26 странами при вето Венгрии, план Каллас упоминается лишь вскользь, без указания каких-либо финансовых показателей.

"Европейский совет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины со стороны ЕС, в частности об инициативе Высокого представителя по координации увеличения поддержки со стороны стран-членов и других государств-участников на добровольной основе", - говорится в тексте.

Выводы не включают даже то, что Каллас назвала "самым реалистичным элементом" своего проекта: 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для Киева в краткосрочной перспективе. Артиллерийские снаряды дешевле и легче приобрести, чем современное оружие.

"Я думаю, что важно получить ощутимый результат, - сказала Каллас в четверг утром, когда она приехала на саммит и отвечала на вопросы о своем проекте. - Если мы не можем сейчас принять решение на весь предстоящий год, давайте решим в краткосрочной перспективе, какие неотложные потребности в боеприпасах есть у Украины сейчас".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с той же просьбой в виртуальной речи к лидерам в зале:

"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень признательны Европе за поддержку в размере не менее пяти миллиардов евро как можно скорее", - сказал он.

Но ни Каллас, ни Зеленский не смогли переубедить лидеров: цель в 2 млн боеприпасов (или 5 млрд евро) нигде не фигурируют. Можно найти лишь общее упоминание о "крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах и ракетах".

Отвечая на вопрос об этом отсутствии, Антониу Кошта, глава Европейского совета, попытался уклониться от ответа, указав, что страны-члены уже пообещали 15 млрд евро дополнительной поддержки Украине, и в ближайшие недели ожидаются новые обязательства в результате принятия пакета мер Еврокомиссии по перевооружению.

"У нас был очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским, и мы подтверждаем нашу полную поддержку Украины. Как вы помните, два последних заседания Евросовета были посвящены обороне. В день мозгового штурма 6 марта мы провели дискуссию, и мы приветствовали и одобрили пакет, предложенный Европейской комиссией, чтобы увеличить наши расходы на оборону /.../. И теперь с этим инструментом я верю, что все другие страны-члены увеличат свои обязательства по дальнейшей поддержке Украины. /.../ Мы продолжаем изучать другие способы увеличить нашу поддержку Украине. Мы будем продолжать неизменно до конца этой войны. И после войны мы будем продолжать поддерживать Украину гарантиями мира. И, что самое важное, в интеграции Украины в Европейский союз", - сказал Кошта.

Почему же план Каллас не прошёл? В дни, предшествующие саммиту, дипломаты уже высказывали ряд опасений в связи с нерешенными вопросов по поводу её предложения, которое некоторые назвали благонамеренным, но составленным поспешно.

В частности, Каллас предложила, чтобы часть военных взносов осуществлялась в соответствии с экономическим весом каждой страны, используя валовой национальный доход (ВНД) в качестве главного показателя для обеспечения справедливого распределения пожертвований. Эта модель встретила серьёзное сопротивление со стороны крупных стран - таких как Франция и Италия - которые, как ожидается, будут вносить значительные взносы в соответствии с показателем ВНД.

В то же время другие страны поднимают вопросы о том, как будут учитываться национальные обязательства, такие как 15 млрд евро, упомянутые Коштой, и сколько стран, не входящих в ЕС - таких как Великобритания и Норвегия - будут добавлены к общему обязательству.

Европейские правительства также требовали ответов на вопросы о том, как в план будут включены 18 млрд евро, которые ЕС предоставит Киеву в рамках чрезвычайного кредита, обеспеченного прибылью от замороженных российских активов. (Сам кредит в выводах саммита упоминается).

Возникает также дополнительный вопрос о том, насколько эффективной может оказаться инициатива на практике, если с самого начала она будет строиться как добровольная схема, чтобы обойти вето Венгрии.

Несмотря на ослабление надежд, некоторые дипломаты считают, что план Каллас еще можно спасти, внеся в него стратегические коррективы - в частности, убрав показатель ВНД.

Также на повестке дня саммита стоял вопрос о необходимости повышения конкурентоспособности и инноваций в Европе на фоне вялого роста и угрозы торговой войны, вызванной объявлением президента США Дональда Трампа о повышении пошлин. Ранее ЕС заявил, что откладывает до середины апреля введение ответных мер против конкретных отраслей в США.

Председатель Еврокомиссии заявила, что это решение было принято для того, чтобы дать возможность провести дополнительные переговоры с Белым домом. "Мы в принципе против пошлин, мы считаем, что пошлины - это плохо, это как налоги. Они вредны для потребителей по обе стороны Атлантики, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы ведём активные переговоры с администрацией США по этому вопросу, и я могу подтвердить, что мы решили скорректировать сроки вступления пошлин в силу. Последствия наших ответных мер не меняются".

Шона Мюррей, Euronews:

"Лидеры ЕС также заявили, что сожалеют о возобновлении насилия в секторе Газа, где в результате израильских авиаударов погибло более 500 человек, причем жертвами стало много детей. Они призвали к восстановлению режима прекращения огня и освобождению заложников".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Красава Бректе разбушевался: кого не стошнит художник приглашает на свое кулинарное шоу (ВИДЕО)

Важно 16:36

Важно 0 комментариев

Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.

Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.

Читать
Загрузка

Самолет airBaltic вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

ЧП и криминал 16:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера зарубежное издание «20 Minuten» сообщило, что самолету авиакомпании airBaltic, следовавшему из Цюриха в Будапешт, пришлось повернуть обратно вскоре после взлета из-за проблем с шасси.

Вчера зарубежное издание «20 Minuten» сообщило, что самолету авиакомпании airBaltic, следовавшему из Цюриха в Будапешт, пришлось повернуть обратно вскоре после взлета из-за проблем с шасси.

Читать

Нечего министра критиковать! Врача вызвали «на ковёр» за пост в ФБ и предложили лечить воспаление легких… травками

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Латвийский врач (имя редакции известно, но по этическим соображениям называть его не будем) попала в поле зрения Министерства здравоохранения и была вызвана "на ковер" комиссии по врачебной этике за... пост в Фейсбуке. Произошло это, по ее словам, по инициатве аж самого министра здравоохранения Хосама Абу Мери.

Латвийский врач (имя редакции известно, но по этическим соображениям называть его не будем) попала в поле зрения Министерства здравоохранения и была вызвана "на ковер" комиссии по врачебной этике за... пост в Фейсбуке. Произошло это, по ее словам, по инициатве аж самого министра здравоохранения Хосама Абу Мери.

Читать

Вы не поверите: в Латвии мусор сортирует 79% населения

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству ЛЕТА представители ООО "Latvijas zaļais punkts" со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству ЛЕТА представители ООО "Latvijas zaļais punkts" со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

Читать

Ситуация весьма критическая: Козловска о запасах лекарств в стране

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости создания национального запаса лекарств на случай кризисных ситуаций. В конце прошлого года, когда комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам оценивала ход создания резерва, ситуация была оценена как слабая, говорит в программе TV24 «Ziņu TOP» Лига Козловска, председатель подкомитета по здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей.

Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости создания национального запаса лекарств на случай кризисных ситуаций. В конце прошлого года, когда комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам оценивала ход создания резерва, ситуация была оценена как слабая, говорит в программе TV24 «Ziņu TOP» Лига Козловска, председатель подкомитета по здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей.

Читать

«До каких пор мы будем бесплатно лечить российских пенсионеров? Нам самим не хватает»!

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Диана Розе в социальной сети Фейсбук пишет:

Диана Розе в социальной сети Фейсбук пишет:

Читать