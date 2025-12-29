Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пираты XXI века: похищенный капитан из Литвы вернулся на родину

© LETA 29 декабря, 2025 15:57

Мир 0 комментариев

Литовский моряк, похищенный в Гвинейском заливе в начале декабря, освобождён и возвращается на родину, сообщило в минувший четверг правительство Литвы.

«Капитан газовоза для перевозки сжиженного нефтяного газа CGAS SATURN — гражданин Литовской Республики — и еще восемь членов экипажа, похищенные пиратами 3 декабря текущего года, успешно освобождены. В настоящее время гражданин Литвы находится в безопасности и уже направляется домой», — говорится в сообщении.

Инцидент, в ходе которого пираты захватили девять членов экипажа судна CGAS SATURN, принадлежащего компании Christiania Gas, произошел 3 декабря в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Еще четверым морякам удалось остаться на борту, сохранить контроль над судном и вывести его в безопасные воды.

Сообщается, что танкер, который ходит под флагом Португалии, после инцидента достиг безопасного места.

По заявлению правительства, с первых дней происшествия литовские ведомства обеспечивали тесное взаимодействие с судовладельцами, международными партнёрами и семьёй похищенного капитана.

«Особо следует отметить тесное и постоянное сотрудничество с посольствами Украины в регионе», — подчёркивается в пресс-релизе.

В целях минимизации дополнительных рисков для похищенных моряков литовские государственные органы, следуя стандартной практике в подобных случаях, не разглашали информацию о ходе операции по освобождению.

Команду литовских ведомств и служб, участвовавших в операции, возглавлял вице-канцлер правительства Юстас Панкаускас.

Ранее компания Christiania Shipping выступила с заявлением по поводу данного нападения. В нём подтверждалось похищение девяти членов экипажа и сообщалось, что один из четверых оставшихся на борту моряков получил лёгкие телесные повреждения.

Судно постройки 2003 года на момент нападения следовало в Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи на острове Биоко.

Пиратство в Гвинейском заливе достигло своего пика в середине прошлого десятилетия и в последние годы демонстрировало тенденцию к снижению.

По данным Международного морского бюро, за первые девять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 15 случаев пиратства (для сравнения: в прошлом году за аналогичный период — 12).

