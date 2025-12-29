Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

В понедельник вечером во многих районах западной и центральной части Латвии ожидается сильный снег и метель. Ночью наиболее интенсивные осадки прогнозируются на западе Курземе, а во вторник на побережье Южной Курземе возможен снежный покров толщиной около 20 сантиметров и более глубокие сугробы.

На западном побережье Курземе также ожидаются гроза и снежная буря — скорость северного и северо-западного ветра в порывах может достигать 24–29 метров в секунду.

В свою очередь, снеговые облака, приходящие с Рижского залива, во вторник принесут сильные осадки местами в столичном регионе, Земгале и восточной части Курземе. В этих облаках также возможны отдельные раскаты грома.

Менее интенсивный снегопад во вторник ожидается и в других районах Латвии, во многих местах между облаками будет выглядывать солнце. В восточных регионах будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, в остальной части страны он будет более порывистым.

Температура воздуха ночью и утром понизится до −2…−8 градусов, на части побережья она будет колебаться около нуля. Максимальная дневная температура составит 0…−5 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, временами снег и метель, возможна сильная снежная буря. Будет дуть порывистый северный ветер, на севере города порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0…−3 градуса.