Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

29 декабря, 2025 15:36

Важно

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

В понедельник вечером во многих районах западной и центральной части Латвии ожидается сильный снег и метель. Ночью наиболее интенсивные осадки прогнозируются на западе Курземе, а во вторник на побережье Южной Курземе возможен снежный покров толщиной около 20 сантиметров и более глубокие сугробы.

На западном побережье Курземе также ожидаются гроза и снежная буря — скорость северного и северо-западного ветра в порывах может достигать 24–29 метров в секунду.

В свою очередь, снеговые облака, приходящие с Рижского залива, во вторник принесут сильные осадки местами в столичном регионе, Земгале и восточной части Курземе. В этих облаках также возможны отдельные раскаты грома.

Менее интенсивный снегопад во вторник ожидается и в других районах Латвии, во многих местах между облаками будет выглядывать солнце. В восточных регионах будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, в остальной части страны он будет более порывистым.

Температура воздуха ночью и утром понизится до −2…−8 градусов, на части побережья она будет колебаться около нуля. Максимальная дневная температура составит 0…−5 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, временами снег и метель, возможна сильная снежная буря. Будет дуть порывистый северный ветер, на севере города порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0…−3 градуса.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

17:45

Важно

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

17:41

Важно

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

17:35

Важно

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

17:33

Новости Латвии

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

17:26

Важно

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

17:17

Наука

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

17:15

Мир

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

