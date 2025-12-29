Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

Полиция обещает продолжить значительно пополнять перечень техники, но звучит критика, что штрафы применяются, чтобы собрать деньги, а не побуждать водителей ездить более разумно, сообщает TV3.lv.

"Анализируя статистику, мы видим, что за год в связи с нарушениями скорости было принято 100 000 решений о применении наказания, зафиксированные камерами проезда на красный нарушения составили 24 000, а остальные нарушения, зафиксированные передвижными камерами, - около 40 000. Если смотреть именно на камеры проезда на красный свет, перекресток Густава Земгала гатве и улицы Бривибас является самым проблемным, где водители очень часто не соблюдают сигналы светофора и остаются стоять на перекрестке", - рассказывает представитель полиции Рижского самоуправления Иева Лукажа-Апалупа.

Полиция приходит к выводу, что с момента введения камер проезда на красный культура вождения начинает меняться, водители чаще задумываются о соблюдении правил. И надо считаться с тем, что интеллектуального оборудования по надзору за движением на улицах Риги будет все больше. Штрафы, примененные столичной муниципальной полицией, после уплаты поступают в городской бюджет. Насколько нарушители в этом году пополнили казну Риги, еще неизвестно - статистику подведут в начале следующего года.