Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

29 декабря, 2025 17:10

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

Полиция обещает продолжить значительно пополнять перечень техники, но звучит критика, что штрафы применяются, чтобы собрать деньги, а не побуждать водителей ездить более разумно, сообщает TV3.lv.

"Анализируя статистику, мы видим, что за год в связи с нарушениями скорости было принято 100 000 решений о применении наказания, зафиксированные камерами проезда на красный нарушения составили 24 000, а остальные нарушения, зафиксированные передвижными камерами, - около 40 000. Если смотреть именно на камеры проезда на красный свет, перекресток Густава Земгала гатве и улицы Бривибас является самым проблемным, где водители очень часто не соблюдают сигналы светофора и остаются стоять на перекрестке", - рассказывает представитель полиции Рижского самоуправления Иева Лукажа-Апалупа.

Полиция приходит к выводу, что с момента введения камер проезда на красный культура вождения начинает меняться, водители чаще задумываются о соблюдении правил. И надо считаться с тем, что интеллектуального оборудования по надзору за движением на улицах Риги будет все больше. Штрафы, примененные столичной муниципальной полицией, после уплаты поступают в городской бюджет. Насколько нарушители в этом году пополнили казну Риги, еще неизвестно - статистику подведут в начале следующего года. 

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

