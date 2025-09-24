Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

© BBC 24 сентября, 2025 16:32

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA Press)

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

«Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским. И, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский», — ответил Песков (ранее в среду он уже говорил об этом на радио РБК).

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию», — продолжил представитель Кремля.

Он напомнил, что в среду глава МИД России Сергей Лавров встречается с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Экономика России полностью удовлетворяет потребности российской армии, заявил также Песков.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:55 24.09.2025
Пенсии индексируют с 1 октября
Bitnews.lv 52 минуты назад
Биокартофель в Латгалии съела фитофтора
Bitnews.lv 1 час назад
Франция: Макрон «торгует» премией
Sfera.lv 1 час назад
«QR-коды могут красть данные» — предупреждает Luminor
Bitnews.lv 1 час назад
«Группы растут, будут последствия» — полиция о мигрантах
Bitnews.lv 2 часа назад
Палец на курке: как НАТО реагирует на нарушения воздушного пространства Россией
Bitnews.lv 2 часа назад
Британские СМИ: страны Балтии слишком агрессивны к Путину
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: испанскому слизню — капут?
Sfera.lv 5 часов назад

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Читать
Загрузка

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Бизнес 18:47

Бизнес 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Читать

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Читать

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

ЧП и криминал 18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Читать

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

Читать

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать