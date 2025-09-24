Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

«Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским. И, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский», — ответил Песков (ранее в среду он уже говорил об этом на радио РБК).

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию», — продолжил представитель Кремля.

Он напомнил, что в среду глава МИД России Сергей Лавров встречается с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Экономика России полностью удовлетворяет потребности российской армии, заявил также Песков.