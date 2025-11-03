Первый массовый гуманоид, дешевле нового iPhone уже в продаже. Когда ждать в Латвии?

Он знает, кто и во сколько просыпается, запоминает привычки общения и музыкальные предпочтения. Робот реагирует на голосовые команды, может поддерживать разговор, рассказывать истории, включать музыку или управлять домашними устройствами.

За эмоциональной оболочкой стоит вполне инженерная точность. Модель Bumi ростом 94 см, весом 12 кг оснащена 16 двигателями, камерами высокого разрешения, гироскопами и модулем распознавания речи. Энергия — от аккумулятора 56 Вт⋅ч, которого хватает на 2–3 часа активной работы. Зарядка — через USB-C, полное восстановление занимает около часа.

Управление осуществляется через мобильное приложение и облачную платформу компании. Корпус выполнен из перерабатываемого пластика, модули легко заменяются. По данным Noetix, робот может использоваться как сторож, учебное устройство или компаньон для пожилых людей.

«Мы хотим, чтобы робот был не роскошью, а естественной частью жизни семьи», — подчёркивают в компании Noetix.

Стартап из Шэньчжэня делает ставку на массовость. Весной аналогичные роботы стоили в 3–4 раза дороже, а теперь производитель обещает серийный выпуск. Эксперты считают, что успех связан с локализацией комплектующих — китайскими сервоприводами, процессорами и собственными языковыми моделями.

Запуск Noetix Bumi называют вехой: доступность, функциональность и простота использования делают этого гуманоида символом перехода от научных экспериментов к бытовым технологиям.

Модель Bumi уже доступна для предзаказа на китайских платформах, а экспорт в Европу и США ожидается к весне 2026 года.