Первые шаги в грамоте: рабочие тетради для детей 6-7 лет Книжный клуб Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:07 Книжный клуб

Подборка рабочих тетрадей для детей 6-7 лет, которые помогут освоить грамоту, развить мелкую моторику и подготовиться к школе. В список вошли книги с рейтингом LiveLib выше 4.0, рекомендациями педагогов и отзывами родителей.

Как мы отбирали: рейтинг LiveLib (данные июнь 2026) + рекомендации педагогов и отзывы покупателей azon.market. В список вошли только книги, которые помогут детям 6-7 лет освоить чтение, письмо и логическое мышление.

Почему важно начать подготовку к школе с 6 лет

Согласно исследованию РАО (2024), дети, которые начинают подготовку к школе в возрасте 6 лет, лучше адаптируются к учебному процессу и показывают более высокие результаты в начальных классах. Рабочие тетради помогают развить навыки, необходимые для успешного обучения: чтение, письмо, логическое мышление и мелкую моторику.

Совет для родителей: выбирайте рабочие тетради с яркими иллюстрациями и понятными заданиями. Это поможет увлечь ребёнка и сделать процесс обучения интересным.

Рабочая тетрадь по грамоте для детей 6-7 лет: примеры заданий

Лучшие рабочие тетради для детей 6-7 лет

Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. В 2-х частях. - Константин Шевелев. Учебное пособие для подготовки к школе, которое развивает логическое мышление и навыки счёта. Учимся читать и писать. - Наталия Костылева. Тетрадь с заданиями, которые помогут ребёнку освоить чтение и письмо. Развиваем мелкую моторику. - Елена Бортникова. Упражнения для развития мелкой моторики, необходимой для письма. Учимся писать сочинение. 5-6 классы. Рабочая тетрадь. - Елена Зуева. Пособие для развития навыков письменной речи. Учимся думать и рассуждать. Сходство, различие. - Задания для развития логического мышления и умения анализировать.

Совет эксперта: что почитать по этой теме «Рабочие тетради - это не просто задания, а инструмент для развития мышления и творческих способностей ребёнка.» - Людмила Петрановская, психолог, цитата из лекции «Как помочь ребёнку учиться». Что почитать на эту тему: «Педагогическая поэма» - Антон Макаренко. Книга о воспитании и образовании.

«Психология детей и подростков» - Людмила Петрановская. Основы детской психологии. Кому подойдёт эта книга: родителям, которые хотят помочь своим детям подготовиться к школе.

Страница рабочей тетради по грамоте для детей 6-7 лет с заданиями

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