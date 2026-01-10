Пересмотренная кофейная подписка «KOOL Latvija» по-прежнему позволяет сэкономить.

«После назначения нового правления компания начала этап оптимизации, в ходе которого пересматривается весь портфель продуктов и подписок,

чтобы обеспечить устойчивую деятельность, высокое качество и честные цены для клиентов в долгосрочной перспективе», — рассказала член правления «KOOL Latvija» Даце Гринсоне.

Д. Гринсоне подчеркивает, что обновленный абонемент на кофе даже по новой цене по-прежнему обеспечивает значительную экономию по сравнению с покупкой кофе по чашкам

и для активных пользователей является одним из самых выгодных способов ежедневно наслаждаться кофе неизменного качества.

В то же время компания пересматривает предложение абонементов в целом. В рамках этого процесса прекращается предложение абонемента на топливо в прежнем формате,

который предусматривал фиксированную скидку. В дальнейшем предложения по скидкам на топливо будут формироваться на основе рыночных условий, прозрачной и устойчивой ценовой политики без искусственного снижения цен.

Существующим клиентам будет обеспечен понятный и корректный переход как на обновленный кофейный абонемент, так и в отношении использования уже приобретенного топливного абонемента.

В то же время компания работает над улучшением кофейного сервиса и общего кофейного опыта, поскольку кофе является важной частью предложения компании, и улучшение его качества будет оставаться одним из главных приоритетов и в будущем.