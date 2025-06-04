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«Перехлесты» в политике латышизации могут мобилизовать русскоязычных идти на выборы: Розенвалдс

© Lsm.lv 4 июня, 2025 11:20

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LETA

Явка на этих муниципальных выборах, вероятно, будет выше, чем на прошлых, а конкретно в Риге на нее может повлиять активность русскоязычного избирателя, реагирующего на агрессивные проявления политики латышизации, предположил политолог Юрис Розенвалдс в дискуссии на LSM+.

В середине мая Центризбирком сообщил, что согласно опросу, проведенного Latvijas fakti, в проходящих сейчас выборах самоуправлений участие могут принять до 73% имеющих право голоса. «Я думаю, что 70% — это как-то очень оптимистично звучит. Не было у нас такой явки очень-очень давно, даже на выборах Сейма», — прокомментировала эту оценку политический обозреватель, журналист портала Delfi Данута Дембовская.

Впрочем, она допускает, что по сравнению с прошлыми выборами — и общими муниципальными (прошли в 2020-м, участие приняли чуть больше 34% имеющих право голоса), и внеочередными рижскими (40,58% в 2021 году) — явка может быть выше, поскольку тогда она была крайне низка. Гость передачи напомнила, что тогда на активность избирателей в целом повлияли и уже подзабытые сегодня «ковидные» ограничения, а в Риге — фрустрация русскоязычного избирателя после обрушения коалиции времен Нила Ушакова.

Политолог Юрис Розенвалдс согласен, что явка в 73% вряд ли возможна, но то, что она окажется выше, чем на упомянутых выборах — это вполне вероятно.

«Я думаю, что мы должны учитывать то, что произошло за эти последние годы. Во-первых, что уже было упомянуто, сняты ограничения, связанные с ковидом. А, во-вторых, я думаю, что здесь еще одно обстоятельство — особенно оно касается как раз русскоязычного избирателя, который в значительной мере проигнорировал прошлые выборы. В этом году, я думаю, они могут пойти — какая-то часть, по крайней мере.

У меня такое очень простое рассуждение: определенные действия рождают определенное противодействие. В этом смысле, я думаю, есть целый ряд факторов, которые могут мобилизовать какую-то часть русскоязычного электората. Это явно те перехлесты, которые были во всей этой политике латышизации.

То есть когда господин Ратниекс на полном серьезе говорит о том, что Театр им. Чехова не может на своих афишах что-то писать кириллицей, это явный перебор даже с точки зрения значительной части латышей. А с точки зрения русскоязычных… они воспринимают это как то, на что как то надо реагировать. И в Риге — если говорить конкретно о Риге — такая возможность есть», — сказал он.

Д. Дембовская предположила, что сейчас среди русскоязычных царят разные настроения и за них борются разные партии. Но, согласна она, по крайней мере, у какой-то части упомянутые Розенвалдсом «перехлесты» вызывают желание все-таки не пропустить выборы. «То есть, там идеала нет, но как бы, сделать так, чтобы, условно говоря, те, против кого мы, получили, меньше процентов, чтоб не стало хуже», — пояснила она.

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