Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя

Пока что все выглядит так, как будто и Путин, и Зеленский играют для одного-единственного зрителя, который сидит в VIP-ложе в Вашингтоне (а возможно, посетит и само действо), в то время как Европа повышает ставки, отчаянно пытаясь не остаться в стороне от происходящего.

Все дороги ведут в Стамбул

В последние дни мяч в этом политическом футболе перелетал с одного края на другой так часто, что уже далеко не все понимают, на чьей стороне поля он находится.

После того как Путин в ответ на европейский ультиматум о 30-дневном перемирии предложил провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий, президенты Украины и Франции уверенно заявили: «Никаких переговоров без перемирия».

Не прошло и суток, как Трамп объявил, что в Турцию надо ехать, и Зеленский тут же попытался вновь перехватить инициативу, заявив, что лично отправится в Стамбул, чтобы говорить с Путиным.

Тут уже и воодушевленный столь стремительным развитием событий Трамп не исключил, что тоже может прилететь в Турцию и присоединиться к переговорам, чтобы собственными глазами увидеть, кто к чему готов. Туда уже собирают чемоданы два его советника, Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Тем временем европейские лидеры продолжили гнуть свою линию, выставив России новый ультиматум с требованием прекратить огонь на 30 дней и угрожая новыми санкциями. Все это было ожидаемо проигнорировано Москвой, вновь заявившей, что с Россией таким языком разговаривать нельзя.

В сторону Украины продолжали лететь «шахеды», хотя и не так интенсивно, как раньше, однако европейские лидеры решили повременить с обещанными карательными мерами, отложив санкции до стамбульских переговоров.

Несмотря на всю эту дипломатическую лихорадку (которую мы подробно освещаем в нашей онлайн-трансляции), пока неясно, кто все-таки сядет за стол переговоров в Турции и состоятся ли они вообще, не говоря уже о том, есть ли у них хоть какие-то шансы на успех.

Захват инициативы как последний козырь

Неожиданный ход Зеленского, пообещавшего приехать в Турцию, но разговаривать там только с Путиным, вызвал бурю толкований. Кто-то интерпретировал это как желание достичь скорейшего мира, кто-то — как попытку сорвать переговоры в надежде, что Путин в Стамбул не прилетит, а пошлет туда группу переговорщиков.

Украинский писатель и журналист Сергей Майдуков утверждает, что в этом жесте Зеленского не было ничего нового: «Это шаг по знакомой схеме: захват инициативы посредством личного взаимодействия, даже под сильным давлением».

Зеленский зажат в политических тисках: отказаться от переговоров — значит, дать повод обвинить себя в затягивании войны ради отсрочки выборов и сохранения власти. Но и согласиться на условия, равносильные капитуляции, он не может.

Кроме того, понятно, что наспех такие переговоры не организуются, и к встрече двух президентов требуется значительная подготовка.

Вероятнее всего, Зеленский рассматривает переговоры не как путь к перемирию, а как возможность выставить Россию стороной, не готовой к окончанию войны. Это может быть единственной реальной тактикой, оставшейся у него в арсенале, полагает Майдуков в статье в журнале Spectator.

«Зеленский, по-видимому, ожидает, что Путин не приедет в Стамбул. Уедет ли он обратно в Киев, если Путин отправит туда министра иностранных дел Лаврова или кого-то подобного, заявив, что его российский коллега трус? Или он делает вид, что заинтересован, даже зная, что из этого ничего не выйдет, чтобы продемонстрировать готовность к мирному процессу?» — задается вопросами эксперт по России Марк Галеотти в этом же издании.

Украинский президент уже заявил, что не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме Путина.

Но есть ли шансы на такую встречу? Галеотти считает их ничтожными, поскольку обычно требуются недели подготовки мер безопасности и протокола перед любой поездкой Путина за границу.

«К тому же трудно представить, что без детальной предварительной работы два человека, так явно ненавидящие друг друга, могли бы действительно добиться какого-то прогресса», — пишет Галеотти.

Безусловно, любые контакты двух сторон, находящихся в состоянии войны — лучше, чем ничего. Но горькая ирония заключается в том, что ни одна из сторон, похоже, не заинтересована в подлинном диалоге — всем важнее показать, что именно они хотят мира больше, чем другая сторона.

«Польстить Трампу»

Скорее всего, и Киев, и Москва покинут Турцию ни с чем — каждая сторона будет винить другую в срыве диалога, и обе будут смотреть в сторону Трампа.

«Для Путина стратегия ясна: продолжать угождать Трампу, но не упускать возможности использовать его, чтобы расколоть Запад и ослабить Украину», — пишет бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в статье в Times. По его мнению, предложение Путина о переговорах — не что иное как тактика противодействия требованиям Запада о прекращении огня, а не подлинная попытка договориться о мире.

«Реальный шанс на мир был бы, если бы Трамп увидел всю эту игру насквозь и поддержал бы Украину до конца. Но именно для того, чтобы это предотвратить, и был разработан каждый шаг Путина. Цель его предложения о переговорах — польстить Трампу и обвести его вокруг пальца», — полагает Хейг.

Марку Галеотти происходящее напоминает театральную постановку: «Так это просто театр? Бессильная Европа, отчаявшаяся Украина и высокомерная Россия, играющая на самовлюбленную и изменчивую Америку в попытке не выглядеть самой большой проблемой?»

Между тем, терпение главного зрителя на исходе: Трамп неоднократно заявлял, что раздражен и Зеленским, и Путиным, и грозил, что США выйдут из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет прогресса.

Предвидя такую возможность, Зеленский прилагает все усилия, чтобы нарастить поддержку Киева в Европе.

Перемирие или передышка для перевооружения?

И тут возникает вопрос, а действительно ли европейское давление на Москву, в частности, ультиматумы о 30-дневном прекращении огня, является частью усилий по принуждению России к миру.

Марк Галеотти считает, что происходящее больше похоже на попытку Европы выиграть время для Украины, чтобы помочь ей перегруппироваться и перевооружиться.

У украинских военных крайне тяжелая ситуация на передовой. В интервью New York Times замглавы комитета Верховной Рады по национальной безопасности Егор Чернев сказал, что ВСУ остро не хватает ракет большой дальности, артиллерии, боеприпасов для ПВО.

Не меньше проблем с личным составом. Солдат не хватает, они измотаны до предела. Чтобы добиться какого-то прогресса в войне, Украине нужно оружие и разведывательная информация от американцев. Но к лету военная помощь, одобренная при администрации Байдена, закончится, а с планами Трампа по ее продолжению далеко не все ясно.

У Европы нет такого военного потенциала, как у США, а усилия европейской «Коалиции желающих» не приносят значимых результатов.

Так что пока у Европы две задачи: во-первых, добиться временного перемирия и попытаться превратить его в длительную заморозку конфликта, которая позволит укрепить слабеющую украинскую армию; во-вторых, убедить Трампа в том, что российская угроза не ослабевает, и поэтому Америка не должна уходить из Европы, и тем более из НАТО.

Если переговоры в Стамбуле сорвутся, европейские лидеры продолжат грозить Путину новыми санкциями, но чем они могут подкрепить свои ультиматумы? По этому поводу анекдот в тему рассказал один из читателей в комментарии к статье Марка Галеотти:

«Стармер заходит в бар и грозно требует: „Пинту эля, или же…"

Бармен: „Или что, приятель?"

Стармер: „Или… грушевую шипучку."»