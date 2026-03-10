Как отметил председатель правовой комиссии Мадис Тимпсон, на обсуждение приглашены все участники, которые высказывались по этому законопроекту. По его словам, документ предполагает, что для вступления в половую связь необходимо согласие другого человека, и без него действие будет считаться преступлением — даже если к жертве не применялось физическое насилие. Тимпсон подчеркнул, что такие изменения нужны, чтобы лучше защищать жертв и предотвращать сексуальные преступления.

Глава социальной комиссии Сигне Рийсало пояснила, что законопроект приводит положения Пенитенциарный кодекс Эстонии в соответствие с требованиями Стамбульская конвенция, согласно которым половая связь без согласия должна считаться наказуемой.

По ее словам, это принципиально меняет подход: если сейчас следствию нужно доказывать, мог ли потерпевший сопротивляться и осознавал ли происходящее, то в будущем главным вопросом станет было ли выражено согласие.

Она добавила, что согласие не обязательно должно быть устным, но оно должно быть ясным и добровольным. Иными словами, перед интимной близостью лучше заранее зафиксировать четкое и недвусмысленное согласие — например, на камеру мобильного телефона.