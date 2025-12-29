Перед праздниками нужна помощь: Центр доноров просит поделиться кровью

В VADC подчеркивают: «Лечение пациентов продолжается и в праздники, и именно в этот период запасы крови особенно важны. Донорство в это время позволяет медикам оказывать помощь всем нуждающимся пациентам, в том числе в праздничные дни и сразу после них».

Медики ждут добровольцев сегодня, завтра, а также 2 января. Прием ведется как в стационарных центрах, так и на выездных сессиях по всей стране.

Где можно сдать кровь:

Рига: ул. Селпилс, 9; больница «Гайльэзерс» (ул. Гипократа, 2); специализированный пункт «Сакта» (бульвар Бривибас, 32).

Регионы: доноров принимают в Даугавпилсской региональной, Елгавской городской, Видземской (Валмиера) и Северокурземской (Лиепая) больницах, а также в Латгальском филиале в Резекне.

Полный график работы выездных бригад и точные часы приема в филиалах доступны на официальном сайте центра.