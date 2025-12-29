Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Перед праздниками нужна помощь: Центр доноров просит поделиться кровью

29 декабря, 2025 18:55

LETA

Государственный центр доноров крови (VADC) призывает жителей Латвии пополнить резервы перед новогодними праздниками. Своевременный визит в пункт сдачи крови поможет врачам бесперебойно спасать жизни в выходные дни и в начале января.

В VADC подчеркивают: «Лечение пациентов продолжается и в праздники, и именно в этот период запасы крови особенно важны. Донорство в это время позволяет медикам оказывать помощь всем нуждающимся пациентам, в том числе в праздничные дни и сразу после них».

Медики ждут добровольцев сегодня, завтра, а также 2 января. Прием ведется как в стационарных центрах, так и на выездных сессиях по всей стране.

Где можно сдать кровь:

  • Рига: ул. Селпилс, 9; больница «Гайльэзерс» (ул. Гипократа, 2); специализированный пункт «Сакта» (бульвар Бривибас, 32).
  • Регионы: доноров принимают в Даугавпилсской региональной, Елгавской городской, Видземской (Валмиера) и Северокурземской (Лиепая) больницах, а также в Латгальском филиале в Резекне.

Полный график работы выездных бригад и точные часы приема в филиалах доступны на официальном сайте центра.

 

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?
Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины
Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины
Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

