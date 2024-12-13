Пенсионерам повысили необлагаемый минимум: кому именно и на сколько?

В этом случае налог в размере 25,5% будет взиматься ежемесячно только с той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро, пояснил государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам.

Для того чтобы раздельный необлагаемый минимум для зарплаты и пенсии начал действовать уже с начала следующего года, пенсионеры должны до 15 декабря этого года активировать свою налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода - то место работы, где они получают наибольшую зарплату.

Если у пенсионера уже есть налоговая книжка у работодателя, то предпринимать ничего не нужно.

Изменения не распространяются на работающих пенсионеров, у которых пенсия превышает 1000 евро. В этом случае ничего дополнительно делать не нужно, а подоходный налог в размере 25,5% будет по-прежнему автоматически применяться к части пенсии, превышающей 1000 евро.

Для неработающих пенсионеров новый необлагаемый минимум будет автоматически рассчитываться и применяться Государственным агентством социального страхования или другими плательщиками пенсий, как и раньше.

(Diena)