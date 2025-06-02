Педагог и депутат Сейма об образовании: отрасль в состоянии турбулентности

- Вы упоминали, что хотели бы поговорить о том, что, хотя образование из года в год включается в приоритетные вопросы, нам все же не удается навести в нем порядок.

- Образование подобно тканому покрывалу: там мало проблем, которые существуют сами по себе. Если потянуть одну ниточку, остальные тянутся следом. Образование может дать результат только спустя время, а нам хочется сегодня, сейчас. Решения Сейм должен принимать, смотря вперед.

- И что это за решения?

- В первую очередь речь идет о демографии. Показатели рождаемости настолько низкие, что вопрос школьной сети еще больше обострится. Во-вторых, качество образования. Понадобится меньше школ, может показаться, что это хорошо: наконец-то хватит учителей. Но и поколение учителей численно сокращается.

Я работала в школе, а теперь в Сейме. Вижу, что наилучшие для ученика перемены создаются не в министерстве и не в Сейме. Они создаются в школе. Многое могут изменить директор и его команда. Поэтому сейчас что можно сделать, так это исключительно усилить руководство школ. Есть вещи, которые можно снять с плеч директора. Например, сократить бюрократию, навязанную не только государством, но и самоуправлением. Дать больше поддержки и больше ответственности за то, что делает директор. Хочу, чтобы глава школы нес ответственность за рост каждого ученика. Многие школы-лидеры уже сейчас идут этим путем с хорошими результатами, но у нас по-прежнему очень много школ, которые надо укреплять. Если, например, директор ориентирован на традиции, ему сейчас очень трудно с введением и оценкой нового содержания, так как он не может быть носителем этой философии, он хочет, чтобы все оставалось по-старому. Но по-старому оставить нельзя.

На данный момент произошла сегрегация школ, в Латвии школы очень разные. Мы по привычке пытаемся искать универсальные решения, но они здесь не годятся.

- Чем отличается хороший директор от обычного?

- Один из важных критериев - директор все время учится. Тогда ему есть что дать своей команде. В то же время надо сказать, что образование все время пребывает как бы в турбулентности, те, кто в этой отрасли, сами иногда перестают понимать, где находятся в данный момент.

Многие учителя мне говорили: все эти перемены мне надоели, когда уже они закончатся, будет хорошо. Нет! Эта эпоха проходит под большим заголовком "Перемены!" С этим можно справиться только учебой. Я и сама учусь.

Недавно посетила лекцию Riga TechGirls, где рассказали: чтобы развивать свой мозг, надо учиться чему-то за пределами твоей зоны комфорта. Например, не все время по педагогике, а чему-то совершенно новому.

(...)

- Каковы, по-вашему, сейчас самые существенные проблемы в латвийской системе образования?

- По-моему, нет четкого определения, какова цель, к которой мы идем. Каким хотим видеть выпускника 9-го класса, 12-го? Какие навыки и умения у него должны быть? Если это ясно, то понятно, на что работать и школе, и родителям.

Еще очень важно, чтобы в школах был баланс между цифровым миром и природой. Пусть в школу приходят примеры из реальной жизни. Сейчас кажется, что содержание уроков сильно сфокусировано на цифровых решениях. Это хорошо, но должен быть баланс. Детям и подросткам надо двигаться, бегать!

Огромная проблема - прогулы. Она отражает тот вопрос, является ли образование в сегодняшнем латвийском обществе ценностью. Увы, нет. Будь оно ценностью, прогулы бы не оправдывались сообщениями о том, что снова не услышал будильник, надо за младшей сестрой смотреть, надо ехать на шопинг в Ригу, на занятия в автошколу...

У меня душа болит о том, что мы очень большую ответственность возложили на учителей, но иногда им даже некого учить! Потом ученики или их семьи недовольны результатами проверочной работы. Но, чтобы этот паззл точно сложился, школу надо посещать, число пропущенных уроков должно быть ограниченным.

Чтобы достичь результата, в образование должны вложиться все стороны. Мы утратили границы, где ответственность родителей, а где - школы. Школа должна быть учреждением с определенными требованиями! Иначе как можно систематически руководить сообществом из 500-600 человек? В результате сейчас учителя сделали тяговой лошадью. Учителю кто-то постоянно диктует, нередко и родители в том числе.