В этот период родились 4083 мальчика, что на 238 (-5,5%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 3754 девочки, что меньше на 762 (-6,9%).

В августе было зарегистрировано 1074 новорожденных, что на 81 (-7%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе 547 мальчиков и 527 девочек.

За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрирован 17 221 умерший, что на 563 (-3,2%) меньше, чем за тот же период 2024 года (17 784 умерших).

Таким образом, в этом году за восемь месяцев число умерших на 9384 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших превысило число родившихся на 8947.

За восемь месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 7733 брака, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 616 браков больше (+8,7%).

1 сентября текущего года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составляла 1,829 млн человек.