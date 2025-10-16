Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Печальная статистика: сколько человек родилось и умерло за этот год? (1)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 15:50

Новости Латвии 1 комментариев

Фото LETA

 За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 7837 новорожденных, что на 11,3%, или на 1000 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родились 4083 мальчика, что на 238 (-5,5%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 3754 девочки, что меньше на 762 (-6,9%).

В августе было зарегистрировано 1074 новорожденных, что на 81 (-7%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе 547 мальчиков и 527 девочек.

За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрирован 17 221 умерший, что на 563 (-3,2%) меньше, чем за тот же период 2024 года (17 784 умерших).

Таким образом, в этом году за восемь месяцев число умерших на 9384 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших превысило число родившихся на 8947.

За восемь месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 7733 брака, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 616 браков больше (+8,7%).

1 сентября текущего года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составляла 1,829 млн человек.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

