Пчеловоды волнуются: на рынке всё больше поддельного меда

Увы, на рынок меда все чаще прорывается более дешевый китайский товар. Мед из Китая часто разбавляют сахарным сиропом и "сдабривают" синтетическими добавками. Такой мед может быть даже вреден для здоровья, потому что в нем могут присутствовать следы пестицидов и тяжелые металлы. К тому же часто китайский мед перерабатывают путем нагревания, уничтожая полезные природные вещества. Поэтому покупателям нужно внимательно изучить упаковку, прежде чем покупать тот или иной продукт.

"Если он изготовлен в Латвии, то происхождение продукта так и указано - Латвия. Но очень часто на меде, который продается в супермаркетах, написано "Смесь меда из ЕС и стран вне ЕС", и я призываю потребителей быть очень-очень осторожными с этим медом, так как, согласно нашему исследованию, в нем преобладает китайский продукт", - поясняет председатель правления Латвийского общества пчеловодства Валтерс Брусбардис.

Пчеловоды гордятся тем, что латвийский мед богат витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и помогает бороться с простудой. Местные пчеловоды обеспечивают высокое качество, так как мед добывается в чистой окружающей среде.

"Конечно, мы видим, что климат стал более непостоянным, пчелам тоже к этому надо приспособиться. Они успешно это могут. Нам повезло, что в Латвии большое биоразнообразие, это помогает пчелам, они получают разнообразный корм, смотрю оптимистично, так что мед очень качественный и богатый. Мы часто говорим, что код Латвии - в меду", - говорит представитель Латвийского общества пчеловодства Янис Кронбергс.

Впрочем, общие тенденции не столь отрадны. Рынок меда на европейском уровне стагнирует именно из-за дешевых заменителей. В Латвии производят больше меда, чем потребляют, поэтому для пчеловодов важен экспорт. Тем не менее ситуация заставляет искать творческий подход - делать из меда различные продукты, например, бальзам для губ, мыло, средства для ухода за волосами.