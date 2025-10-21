Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные украшения Лувра

В своём посте Дуров написал:

«Совсем не удивлён ограблением Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны — где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей фантомными угрозами вместо того, чтобы решать реальные проблемы».

Позже он добавил, что «с радостью купит украденные украшения и передаст их обратно Лувру — точнее, Лувру Абу-Даби, ведь из Лувра Абу-Даби никто не крадёт».

Happy to buy the stolen jewelry and donate it back to the Louvre. I mean Louvre Abu Dhabi, of course; no one steals from Louvre Abu Dhabi. — Pavel Durov (@durov) October 20, 2025

Что произошло в Лувре

По данным Reuters и Le Monde, в воскресенье, 19 октября, группа из четырёх человек проникла в Галерею Апполона и за четыре минуты похитила восемь ювелирных украшений XIX века из коронной коллекции Наполеона III. Преступники использовали подъёмную платформу, разбили витрину и скрылись на мотоциклах.

Министерство культуры Франции назвало происшествие «провалом системы безопасности национального масштаба». Ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

Дуров, известный своими резкими высказываниями о западных правительствах, в очередной раз связал криминальный инцидент с политическим кризисом Франции. Его комментарий вызвал тысячи откликов и стал одной из самых обсуждаемых тем дня.