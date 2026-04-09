Партия Шлесерса на первом месте: кто еще преодолеет 5-процентный барьер: опрос

В ходе опроса было выяснено мнение латвийских интернет-пользователей о политических партиях, и полученные данные свидетельствуют о том, что 14,3% респондентов проголосовали бы за «Латвия на первом месте» (LPV), популярность которой выросла на 5,9 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным Gemius в феврале. На втором месте с 14,1% находятся «Прогрессивные» (P), показав рост на 0,9 процентных пункта. Третье место занимает «Новое единство» (JV) с 9,4%, при этом поддержка партии сократилась на 5,7 процентных пункта.

Далее следуют Национальный союз (NA) с 8,4%, поддержка которого снизилась на 0,5 процентных пункта, и Объединенный список (AS) с 8,2%, что является ростом на 1,3 процентных пункта. С поддержкой 8,1% находится «Мы меняем правила» (MMN), показав рост на 0,8 процентных пункта, а «Суверенная власть, Союз «Новые латыши» (SV/AJ) достигает 6,1%, что является ростом на 0,8 процентных пункта.

Союз зеленых и крестьян (ZZS) поддерживают 5,2% респондентов, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в феврале, а «За развитие Латвии» (LA) — 3,9%, что на 1,7 процентных пункта больше. Saskaņa (S) набирает 2,9%, продемонстрировав падение на 1,3 процентных пункта, а поддержка Stabilitātei! (St!) составляет 2,2%, что на 0,6 процентных пункта меньше.

В свою очередь, когда респондентов спросили, за какого кандидата на пост премьер-министра они проголосовали бы, 14,5% указали, что на этой должности видят Айнара Шлесерса (LPV), что по сравнению с февралем является ростом на 5,2 процентных пункта и позволяет ему занять лидирующую позицию.

10,4% набрал Андрис Кулбергс (AS), что является падением на 0,9 процентных пункта, в то время как 8,6% пользователей выбрали бы в качестве следующего премьер-министра Эвику Силиню (JV), что является падением на 3,3 процентных пункта.

Далее следуют Юлия Степаненко (SV/AJ) с 5,4%, поддержка которой снизилась на 0,6 процентных пункта, Алвис Херманис (MMN) с 4,9%, сохранивший прежний уровень, и Артис Пабрикс (LA) с 4,9%, что на 0,7 процентных пункта меньше. Каспарс Бришкенс (P) набирает 4,2%, продемонстрировав рост на 0,9 процентных пункта, а Илзе Индриксoнe (NA) – 3,7%, что является небольшим ростом на 0,1 процентного пункта.

Вариант ответа «Нет мнения» выбрали 23,2% респондентов, что немного меньше, чем в феврале, а «Другое» — 10,8%.

Опрос проводился с 31 марта по 7 апреля, в ходе которого были собраны данные о 1538 латвийских интернет-пользователях. Опрос проводился с помощью интернет-опроса gemiusAdHoc с использованием всплывающих интернет-анкет, которые показывались случайно выбранным интернет-пользователям. Полученные данные взвешены по возрасту и языку в семье.