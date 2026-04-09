Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Партия Шлесерса на первом месте: кто еще преодолеет 5-процентный барьер: опрос

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Опрос, проведенный международной исследовательской и технологической компанией Gemius, показывает, что среди политических партий наибольшую популярность среди латвийских интернет-пользователей имеют «Латвия на первом месте» (LPV) и «Прогрессивные» (P). В то же время наибольшую поддержку среди кандидатов на пост премьер-министра получает Айнар Шлесерс (LPV), за которым следуют Андрис Кулбергс (AS) и Эвика Силиня (JV), тогда как значительная часть опрошенных не имеет мнения о будущем премьер-министре.

В ходе опроса было выяснено мнение латвийских интернет-пользователей о политических партиях, и полученные данные свидетельствуют о том, что 14,3% респондентов проголосовали бы за «Латвия на первом месте» (LPV), популярность которой выросла на 5,9 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным Gemius в феврале. На втором месте с 14,1% находятся «Прогрессивные» (P), показав рост на 0,9 процентных пункта. Третье место занимает «Новое единство» (JV) с 9,4%, при этом поддержка партии сократилась на 5,7 процентных пункта.

Далее следуют Национальный союз (NA) с 8,4%, поддержка которого снизилась на 0,5 процентных пункта, и Объединенный список (AS) с 8,2%, что является ростом на 1,3 процентных пункта. С поддержкой 8,1% находится «Мы меняем правила» (MMN), показав рост на 0,8 процентных пункта, а «Суверенная власть, Союз «Новые латыши» (SV/AJ) достигает 6,1%, что является ростом на 0,8 процентных пункта.

Союз зеленых и крестьян (ZZS) поддерживают 5,2% респондентов, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в феврале, а «За развитие Латвии» (LA) — 3,9%, что на 1,7 процентных пункта больше. Saskaņa (S) набирает 2,9%, продемонстрировав падение на 1,3 процентных пункта, а поддержка Stabilitātei! (St!) составляет 2,2%, что на 0,6 процентных пункта меньше.

В свою очередь, когда респондентов спросили, за какого кандидата на пост премьер-министра они проголосовали бы, 14,5% указали, что на этой должности видят Айнара Шлесерса (LPV), что по сравнению с февралем является ростом на 5,2 процентных пункта и позволяет ему занять лидирующую позицию.

10,4% набрал Андрис Кулбергс (AS), что является падением на 0,9 процентных пункта, в то время как 8,6% пользователей выбрали бы в качестве следующего премьер-министра Эвику Силиню (JV), что является падением на 3,3 процентных пункта.

Далее следуют Юлия Степаненко (SV/AJ) с 5,4%, поддержка которой снизилась на 0,6 процентных пункта, Алвис Херманис (MMN) с 4,9%, сохранивший прежний уровень, и Артис Пабрикс (LA) с 4,9%, что на 0,7 процентных пункта меньше. Каспарс Бришкенс (P) набирает 4,2%, продемонстрировав рост на 0,9 процентных пункта, а Илзе Индриксoнe (NA) – 3,7%, что является небольшим ростом на 0,1 процентного пункта.

Вариант ответа «Нет мнения» выбрали 23,2% респондентов, что немного меньше, чем в феврале, а «Другое» — 10,8%.

Опрос проводился с 31 марта по 7 апреля, в ходе которого были собраны данные о 1538 латвийских интернет-пользователях. Опрос проводился с помощью интернет-опроса gemiusAdHoc с использованием всплывающих интернет-анкет, которые показывались случайно выбранным интернет-пользователям. Полученные данные взвешены по возрасту и языку в семье.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать