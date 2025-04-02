Партии задолжали борцам с коррупцией 265 551 евро

В том числе долговые обязательства по административным штрафам составляют 29 636,19 евро, а сумма подлежащих возврату долговых обязательств по финансовым средствам - 235 915,04 евро.

Долговые обязательства по подлежащим возврату финансовым средствам у объединения партий "Объединенный список" составляют 25 215,84 евро, у партии "Новое Согласие" - 2874,95 евро, у Христианско-демократического союза - 3994 евро, у Русского союза Латвии - 32 596,43 евро, у партии "За человечную Латвию" - 79 992,66 евро, у "Партии действия" - 15 388,42 евро, у партии "Слуги народа для Латвии" - 14 475,52 евро, а у партии "Сила народной власти" - 61 377,22 евро.

В свою очередь, долговые обязательства по административным штрафам партии "Атмода" составляют 2800 евро, "Нового согласия" - 6310 евро, партии "За человечную Латвию" - 3300 евро, "Партии действия" - 840 евро, партии "Суверенная власть" - 100 евро, партии "Народ. Земля. Государственность" - 1700 евро, партии "Слуги народа для Латвии" - 4100 евро, партии "Сила народной власти" - 7735 евро, партии "Едины для Латвии" - 2751,19 евро.

При этом 15 политических партий, чья деятельность прекращена и начат процесс ликвидации, имеют долговые обязательства по принятым БПБК решениям об административных штрафах и возврате финансовых средств в госбюджет на общую сумму 932 987,93 евро.