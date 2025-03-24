Партии коалиции не спешат подписывать «меморандум об экономии» для сокращения расходов государства

Руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что расходы необходимо сокращать, чтобы найти больше средств на оборону, но меморандум содержит в основном "общие фразы", а СЗК ожидает конкретных идей по сокращению расходов.

Пока решение о том, подписывать меморандум или нет, в партии не принято.

Коалиционная партия "Прогрессивные" ранее заявила, что не подпишет меморандум, но в то же время открыта к переговорам по оптимизации государственных расходов и устранению лишних функций.

Проект меморандума предусматривает сокращение государственных расходов в 2026 году на 850 млн евро, что составляет около 5% общих запланированных расходов госбюджета.

Ожидается, что меморандум должны подписать коалиционные партии и предпринимательские организации, в том числе ЛКРД, ЛТПП, Латвийская ассоциация финансовой отрасли и Совет иностранных инвесторов в Латвии.