Отзывают детское питание, лимонады, курицу — еда стала опаснее?

Но эксперты подчёркивают: рост числа отзывов не означает, что продовольственная система стала менее безопасной.

В ЕС действует многоуровневая система контроля — от производителей до магазинов. Ключевую роль играет механизм быстрого оповещения RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), через который страны ЕС обмениваются информацией о потенциально опасных продуктах. Чем точнее тестирование и прослеживаемость партий, тем чаще выявляются проблемы — и тем быстрее продукты изымаются из продажи.

Важно различать отзыв и вспышку инфекции.

Отзыв — это превентивная мера, когда продукт снимают с полок из-за возможного риска.

Вспышка — это уже подтверждённые случаи заболевания у нескольких людей.

Многие товары отзываются «на всякий случай». При этом наиболее уязвимы дети до пяти лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Что делать покупателю?

Информацию об отзывах публикуют национальные продовольственные службы и система RASFF. В Латвии это сообщения Продовольственно-ветеринарной службы. Часто магазины размещают объявления прямо в торговых залах или на сайтах.

Если продукт попал в список отзыва, это не означает, что каждая упаковка заражена. Но лучше проверить номер партии и дату производства. В случае совпадения товар рекомендуется вернуть в магазин или утилизировать.

Мытьё овощей не всегда решает проблему: бактерии могут находиться в микротрещинах или внутри продукта. Более того, промывание может распространить микробы по кухне.

Базовые правила дома остаются прежними:

— хранить скоропортящиеся продукты при температуре не выше +4°C;

— не оставлять их вне холодильника более двух часов;

— избегать контакта сырого мяса с готовыми продуктами;

— готовить мясо до внутренней температуры около 74°C.

Частые отзывы — это не признак хаоса.

Это признак того, что контроль работает быстрее.