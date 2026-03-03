Отзывают детское питание, лимонады, курицу — еда стала опаснее?

Редакция PRESS 3 марта, 2026 17:32

Азбука здоровья 0 комментариев

E.coli в моркови. Листерия в замороженных продуктах. Сальмонелла в яйцах. Новостей об отзывах продуктов становится всё больше — и это пугает.

Но эксперты подчёркивают: рост числа отзывов не означает, что продовольственная система стала менее безопасной.

В ЕС действует многоуровневая система контроля — от производителей до магазинов. Ключевую роль играет механизм быстрого оповещения RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), через который страны ЕС обмениваются информацией о потенциально опасных продуктах. Чем точнее тестирование и прослеживаемость партий, тем чаще выявляются проблемы — и тем быстрее продукты изымаются из продажи.

Важно различать отзыв и вспышку инфекции.
Отзыв — это превентивная мера, когда продукт снимают с полок из-за возможного риска.
Вспышка — это уже подтверждённые случаи заболевания у нескольких людей.

Многие товары отзываются «на всякий случай». При этом наиболее уязвимы дети до пяти лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Что делать покупателю?

Информацию об отзывах публикуют национальные продовольственные службы и система RASFF. В Латвии это сообщения Продовольственно-ветеринарной службы. Часто магазины размещают объявления прямо в торговых залах или на сайтах.

Если продукт попал в список отзыва, это не означает, что каждая упаковка заражена. Но лучше проверить номер партии и дату производства. В случае совпадения товар рекомендуется вернуть в магазин или утилизировать.

Мытьё овощей не всегда решает проблему: бактерии могут находиться в микротрещинах или внутри продукта. Более того, промывание может распространить микробы по кухне.

Базовые правила дома остаются прежними:
— хранить скоропортящиеся продукты при температуре не выше +4°C;
— не оставлять их вне холодильника более двух часов;
— избегать контакта сырого мяса с готовыми продуктами;
— готовить мясо до внутренней температуры около 74°C.

Частые отзывы — это не признак хаоса.
Это признак того, что контроль работает быстрее.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

