«Ответ Зеленскому». Зачем словацкий премьер Роберт Фицо приезжал в Москву?

В Кремле официально не анонсировали визит Фицо. О том, что словацкий премьер приедет на встречу с Путиным, за несколько дней до этого говорил президент Сербии Александр Вучич (правда, по его словам, встреча должна была пройти в понедельник, 23 декабря).

О начале переговоров сообщил входящий в кремлевский пул корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, который опубликовал девятисекундное видео встречи Путина и Фицо. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии Зарубину рассказал, что встреча готовилась «за несколько дней». По данным Кремля, в беседе, помимо переводчика, принимал участие помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Роберт Фицо назвал свой визит в Москву «ответом» президенту Украины Владимиру Зеленскому. В посте на своей странице в фейсбуке Фицо написал, что в прошлый четверг, 19 декабря, Зеленский сказал ему, что против любого транзита газа через Украину в Словакию.

Как следует из заявления Фицо, Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию. Однако Фицо считает, что из-за позиции Киева это будет практически невозможно после 1 января 2025 года.

По итогам встречи Фицо также осудил призывы Зеленского ввести санкции против ядерной программы России.

«Подобными действиями он [Зеленский] наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что недопустимо», — заявил премьер-министр.

Фицо также добавил, что в Кремле они с Путиным обсудили войну в Украине, «возможности ее скорейшего окончания» и «стабилизацию» отношений Словакии и России.

Что означает для Словакии окончание транзита российского газа через Украину?

Визит Фицо в Москву произошел на фоне истечения соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». Оно было заключено в декабре 2019 года и истекает 31 декабря 2024-го.

Власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Продлевать соглашение Киев не собирается.

С 2022 года, несмотря на войну с Россией, Украина продолжала выполнять условия соглашения и обеспечивать транзит российского газа в Европу. Транзит не прекращался даже после того, как ВСУ атаковали Курскую область вместе с Суджей, где расположена единственная работающая газоизмерительная станция на маршруте транспортировки российского газа через Украину в Европу.

20 декабря, после саммита Евросоюза в Брюсселе, Роберт Фицо заявил, что из-за Зеленского Словакии грозит «газовый кризис», а позже пригрозил Украине «серьезным конфликтом».

По данным словацкой государственной компании SPP, закупка газа в другом месте обойдется Словакии на 220 миллионов евро дороже из-за расходов на транзит.

Перед саммитом ЕС Фицо говорил о возможности других схем поставок газа через Украину. К примеру, поставок газа не из России. Однако сразу после саммита Фицо заявил, что Зеленский исключил любой транзит газа.

Судя по последним заявлениям Фицо, визит в Москву пока также не принес результатов.

Другая европейская страна, которая все еще зависит от транзита российского газа через Украину, Венгрия. Сейчас премьер-министр страны Виктор Орбан пытается добиться продолжения транзита с помощью «хитрого трюка». Он предложил схему, при которой российский газ при поступлении на территорию Украины автоматически стал бы считаться собственностью покупателя.

Как на визит Фицо отреагировали в ЕС?

Фицо стал третьим лидером Евросоюза (ЕС), который посетил Москву с начала войны. До этого в Россию с визитом приезжали австрийский канцлер Карл Нехаммер и венгерский премьер Виктор Орбан.

Оба визита были широко осуждены на Западе. После визита Орбана глава Евросовета Шарль Мишель даже напомнил, что у Орбана нет мандата ЕС на переговоры по Украине. Венгерский премьер-министр позиционировал свой визит в Москву в июле этого года именно как миротворческий.

«Декабрьский визит Роберта Фицо в Москву раскритиковала словацкая оппозиция, а также соседняя Чехия.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство его страны добилось энергетической независимости от России и сейчас он думает обо всех украинцах, которые не могут провести Рождество вместе с близкими из-за Путина.

Чешский депутат Европарламента Дануше Нерудова назвала визит Фицо предательством и «еще одним аморальным шагом», который послужит интересам России.

В Братиславе глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка сказал, что Фицо превратил Словакию в инструмент российской пропаганды. Он назвал визит словацкого премьера «позором для страны» и «предательством национальных интересов».

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, отметил, что после встречи ни Путин, ни Фицо не сделали никаких заявлений. Он добавил, что Москва предоставляет Словакии значительные скидки, но плата за них — суверенитет и «мутные схемы». По его словам, это должно вызвать обеспокоенность правоохранительных органов и спецслужб Словакии.

Роберт Фицо — лидер им же созданной левопопулистской партии «Курс — социальная демократия» (Smer — SD). Он занял пост премьер-министра Словакии осенью 2023 года. До этого он уже трижды бывал в этой должности.

После того, как Фицо пришел к власти, Словакия резко изменила свой курс в отношении Украины. Если до этого страна была одной из самых активных ее союзниц, после прихода Фицо Словакия перестала оказывать Украине военную помощь.

Фицо не раз выступал с заявлениями, которые в Украине и на Западе воспринимались как пророссийские. К примеру, заявлял, что Евросоюз «стал военной машиной Соединенных Штатов в Украине» и называл президента Словакии Зузану Чапутову «агентом США».

В конце ноября Фицо анонсировал визит в Москву на парад 9 мая в 2025 году. Свое решение он объяснил тем, что «правительство Словакии привержено наследию борьбы против фашизма, исторической правде о Второй Мировой войне и о той роли, которую сыграла Красная армия».

Одним газ, другим — пиар. Почему важен визит Фицо в Москву

Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко:

Встреча Фицо с Путиным — важное событие как для Кремля (повод показать, что изоляция Путина не сработала), так и для Европы. Впрочем, и далеко идущих выводов из этого визита делать не стоит, Фицо для Москвы союзник не новый, а для Евросоюза его публичные признания в любви Путину — не самая большая проблема. Цель визита словацкого премьера — переговоры о поставках российского газа — никто не скрывает.

С тех пор, как Зеленский исключил возможность продления соглашения с «Газпромом», которое позволяет экспортировать российский газ через газотранспортную систему Украины, и Фицо, и венгерский премьер Виктор Орбан ищут способы продолжать покупать относительно дешевый газ из России. Фицо, который, как и Орбан, остается одним из наиболее дружественных к России лидеров в ЕС, уже обещал проводить «очень интенсивные» закулисные переговоры по этому поводу. Вот и проводит.

Путин же может насладиться редким визитом европейского лидера в Москву, а российские госканалы — продемонстрировать его, Путина, важность.

Виктор Орбан регулярно блокировал, задерживал или смягчал усилия ЕС по оказанию помощи Киеву и введению санкций против Москвы. Он давно выступает за прекращение боевых действий в Украине, но не уточняет, что это может означать для территориальной целостности или будущей безопасности страны.

Фицо, вернувшись к власти в Словакии в 2023 году, прекратил военную помощь Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Впрочем, хоть их слова и поступки регулярно нервируют их европейских коллег, едва ли они оказывали фундаментальное влияние на политику ЕС по отношению к Путину. Санкции продолжают действовать, военная поддержка Украины не прекращается. Орбана и Фицо считают самыми дружественными к Путину среди лидеров ЕС.

Если же говорить о неудачах международной изоляции Путина, куда важнее, что Кремль смог заручиться поддержкой Китая, Индии и других стран БРИКС, что помогает обходить санкции и поддерживать функционирование российской экономики в условиях войны.

А еще одним неприятным для Запада побочным эффектом изоляции Путина стала кооперация России с двумя другими изгоями — Ираном и Северной Кореей. И если Тегеран ограничился поставками оружия, то Северная Корея еще и отправила своих военных воевать за занятые ВСУ территории Курской области. Эти последствия куда серьезнее, чем приезд в Москву популиста Фицо.