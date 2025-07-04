Отняли у матери и держали в клетке: в Лигатне спасли двух маленьких лис

Лисёнкам около трёх месяцев. Они уже обжились в вольере рядом с лисой Лоретой и часто играют на глазах у посетителей. Однако вернуть их в дикую природу невозможно: малыши слишком рано были отделены от матери и не умеют самостоятельно добывать пищу.

«Разлучить диких детёнышей с родителями, для того, чтобы приручить их — это не только негуманно, но и противозаконно», — подчёркивают в Управлении охраны природы.

Ранее в Лигатне уже приютили лису Лоретту — она также была спасена в раннем возрасте и не могла вернуться в естественную среду. В администрации рассказывают, что она остаётся осторожной и пугается громкого шума.