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Отложите в глубокий ящик: оппозиция сорвала голосование по закону о климате

Редакция PRESS 9 января, 2025 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Поскольку оппозиция «сорвала» кворум, Сейм в четверг не проголосовал в первом чтении по проекту закона о климате, который направлен на обеспечение прогресса в ограничении изменений климата и повышении устойчивости к изменениям климата.

После нескольких попыток 48 депутатов проголосовали за законопроект при одном воздержавшемся. В связи с отсутствием кворума спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) закрыла заседание парламента.

Перед голосованием, в ходе дебатов, председатель подкомитета по окружающей среде, климату и энергетике, депутат Яна Симановска (Прогресивные) подчеркнула, что Закон о климате необходим, поскольку с парламентской трибуны неоднократно звучал скептицизм по поводу проблем климата.

Ссылаясь на исследование, депутат отметила, что 54% ​​респондентов в Латвии считают, что изменение климата является очень серьезной проблемой, а 32% считают, что это относительно серьезная проблема.

Депутат от оппозиции Линда Маттисоне (Объединённый список) заявила, что точной и объективной оценки стоимости достижения климатической нейтральности не существует. Депутат добавила, что ответственное Министерство климата и энергетики так и не смогло ответить на этот вопрос Комиссии.

Депутат Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте»), задал риторический вопрос о том, какую пользу принесет этот закон жителям Латвии.

«Абсолютно никакой, мы снова будем брать на себя обязательства, которые не отвечают интересам наших граждан», - ответил оппозиционер.

Парламентарий Янис Домбрава (Нацблок) считает, что закон о климате следует отложить в глубокий ящик на несколько лет, поскольку сейчас не самое подходящее время для его обсуждения. «Если еще через пять лет кто-то решит, что этот закон полезен - возможно, будет иметь смысл рассмотреть его снова», - сказал оппозиционный евродепутат.

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