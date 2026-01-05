Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Открылся поезд Тарту-Рига: почём и во сколько?

5 января, 2026

LETA

Сегодня открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой, сообщили в АО "Pasažieru vilciens".

Регулярное сообщение на этом маршруте начнется с 12 января.

Первый поезд сегодня отправился из Тарту в 7:23. Поезд сделает остановки в Валге, Валмиере, Цесисе и Сигулде, а в 14:07 прибудет в Ригу, где состоится торжественное мероприятие, на котором выступят министр сообщения Латвии Атис Швинка, министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, мэр Тарту Урмас Клаас, представители эстонского оператора пассажирских перевозок "Eesti Liinirongid" ("Elron") и АО "Pasažieru vilciens" ("Vivi").

Назад из Риги в Тарту поезд отправится в 15:17, а с 12 января начнет курсировать регулярно один раз в день.

Пассажирские перевозки на маршруте Таллинн-Тарту-Рига "Elron" будет осуществлять в сотрудничестве с "Vivi". Латвийские машинисты будут управлять поездами "Elron" на участке Валга-Рига.

Первоначальный график движения предусматривает, что поезд будет отправляться из Таллинна в 14:50, из Тарту - в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. В свою очередь из Риги поезд будет отправляться в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25, а в Таллин - в 14:11.

Стоимость билета от Тарту до Риги составит от 19 до 22 евро.

Также сохранится маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс и дополнительный маршрут с пересадкой на линии Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье.

В январе 2025 года пассажирские операторы стран Балтии "Vivi", "LTG Link" и "Elron" запустили маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Во время поездки продолжительностью более десяти часов пассажирам необходимо делать пересадку в Валге.

В сентябре прошлого года на маршруте Таллинн-Тарту-Рига был введен дополнительный поезд с пересадкой, который курсирует с пятницы по воскресенье. Этот маршрут на участке между Таллинном и Валгой обслуживает "Elron", а на участке между Валгой и Ригой - "Vivi".
 

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»
Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»
«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

Единый по Риге: запомните новый номер телефона
Единый по Риге: запомните новый номер телефона

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

