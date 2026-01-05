Открылся поезд Тарту-Рига: почём и во сколько?

Регулярное сообщение на этом маршруте начнется с 12 января.

Первый поезд сегодня отправился из Тарту в 7:23. Поезд сделает остановки в Валге, Валмиере, Цесисе и Сигулде, а в 14:07 прибудет в Ригу, где состоится торжественное мероприятие, на котором выступят министр сообщения Латвии Атис Швинка, министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, мэр Тарту Урмас Клаас, представители эстонского оператора пассажирских перевозок "Eesti Liinirongid" ("Elron") и АО "Pasažieru vilciens" ("Vivi").

Назад из Риги в Тарту поезд отправится в 15:17, а с 12 января начнет курсировать регулярно один раз в день.

Пассажирские перевозки на маршруте Таллинн-Тарту-Рига "Elron" будет осуществлять в сотрудничестве с "Vivi". Латвийские машинисты будут управлять поездами "Elron" на участке Валга-Рига.

Первоначальный график движения предусматривает, что поезд будет отправляться из Таллинна в 14:50, из Тарту - в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. В свою очередь из Риги поезд будет отправляться в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25, а в Таллин - в 14:11.

Стоимость билета от Тарту до Риги составит от 19 до 22 евро.

Также сохранится маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс и дополнительный маршрут с пересадкой на линии Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье.

В январе 2025 года пассажирские операторы стран Балтии "Vivi", "LTG Link" и "Elron" запустили маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Во время поездки продолжительностью более десяти часов пассажирам необходимо делать пересадку в Валге.

В сентябре прошлого года на маршруте Таллинн-Тарту-Рига был введен дополнительный поезд с пересадкой, который курсирует с пятницы по воскресенье. Этот маршрут на участке между Таллинном и Валгой обслуживает "Elron", а на участке между Валгой и Ригой - "Vivi".

