Отключение от БРЭЛЛ: предприятия были готовы почти неделю жить без электричества

Производство цемента является одним из самых энергоемких направлений промышленного производства, а "SCHWENK Latvija" - одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Латвии. Компания потребляет около 140 000 мегаватт-часов (МВт-ч), или 2% от общего объема потребления электроэнергии в стране в год.

"Чтобы подготовиться к синхронизации с европейской электросетью, мы перепланировали работу энергослужбы так, чтобы опытные специалисты находились на заводе в выходные, оперативно решали возможные проблемные ситуации и восстановили бы работу оборудования в случае отключения электроэнергии или колебаний напряжения", - говорит Кристс Мертенс, директор проектов по декарбонизации и энергетике "SCHWENK Latvija".

"Во время синхронизации у нас не было никаких перебоев или колебаний напряжения. Завод продолжил работу в обычном режиме 24/7", - сказал он. АО "Balticovo" также находилось в высокой степени готовности, вплоть до того, что было готово прожить без электроэнергии из внешних источников почти неделю.

По словам представителя предприятия Томса Аушкапса, в прошлом у компании было несколько инцидентов, которые заставили ее привести в порядок свое хозяйство. "Но переход с российской электросистемы на общеевропейскую прошел абсолютно гладко, ничего даже не дёрнулось", - сказал Аушкапс.