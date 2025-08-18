Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отдых подешевеет? К иску против Booking.com присоединились и латвийские отели.

© LETA 18 августа, 2025 10:43

Новости Латвии

Более 10 000 отелей в Европе, включая Латвию, присоединились к коллективному иску против амстердамской платформы бронирования Booking.com и требуют возмещения убытков, понесённых за последние 20 лет из-за так называемого условия лучшей цены, действующей на платформе, сообщил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш.

Он отметил, что количество гостиниц в Латвии, присоединившихся к иску, и размер понесенного ими ущерба являются конфиденциальной информацией.

Калниньш добавил, что ассоциация является информационным партнером, который информирует членов о такой возможности, поэтому каждый отель самостоятельно принимает решение о том, подавать ли заявку.

Как сообщалось, данное положение запрещает отелям предлагать номера на своих сайтах по цене ниже, чем на Booking.com. Это правило было введено, чтобы избежать ситуаций, когда клиенты находят отель на Booking.com, но бронируют номер на сайте отеля.

Отели ссылаются на решение Суда Европейского Союза (ЕС) от 19 сентября 2024 года, который признал условие о лучшей цене незаконным.

Суд пришёл к выводу, что платформы, подобные Booking.com, могут работать без подобных правил. Путешественники не ощутили никаких существенных изменений. После вступления в силу Закона ЕС о цифровых рынках в 2024 году Booking.com откажется от подобных положений в Европе.

Целью коллективного иска является возмещение убытков, понесенных в период с 2004 по 2024 год.

Иск, поддержанный ассоциацией гостиничного сектора HOTREC и гостиничными ассоциациями из более чем 30 стран, будет рассматриваться голландским судом и координироваться Альянсом по рассмотрению претензий отелей — фондом, созданным для этой цели.

По данным исследования HOTREC, в 2023 году доля Booking Holdings на европейском рынке составила 71%, при этом доля прямых бронирований за последние годы существенно сократилась.

По данным «Firmas.lv», у оператора сайта онлайн-бронирования жилья «Booking.com» в Латвии, SIA «Booking.com (Latvia)», в прошлом году оборот составил 549 778 евро, а прибыль — 299 454 евро.

Компания «Booking.com (Латвия)» была зарегистрирована в 2011 году, её уставный капитал составляет 65 452 евро. Единственным владельцем компании является компания «Booking.com International», зарегистрированная в Нидерландах.
 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

