Отдых подешевеет? К иску против Booking.com присоединились и латвийские отели.

Он отметил, что количество гостиниц в Латвии, присоединившихся к иску, и размер понесенного ими ущерба являются конфиденциальной информацией.

Калниньш добавил, что ассоциация является информационным партнером, который информирует членов о такой возможности, поэтому каждый отель самостоятельно принимает решение о том, подавать ли заявку.

Как сообщалось, данное положение запрещает отелям предлагать номера на своих сайтах по цене ниже, чем на Booking.com. Это правило было введено, чтобы избежать ситуаций, когда клиенты находят отель на Booking.com, но бронируют номер на сайте отеля.

Отели ссылаются на решение Суда Европейского Союза (ЕС) от 19 сентября 2024 года, который признал условие о лучшей цене незаконным.

Суд пришёл к выводу, что платформы, подобные Booking.com, могут работать без подобных правил. Путешественники не ощутили никаких существенных изменений. После вступления в силу Закона ЕС о цифровых рынках в 2024 году Booking.com откажется от подобных положений в Европе.

Целью коллективного иска является возмещение убытков, понесенных в период с 2004 по 2024 год.

Иск, поддержанный ассоциацией гостиничного сектора HOTREC и гостиничными ассоциациями из более чем 30 стран, будет рассматриваться голландским судом и координироваться Альянсом по рассмотрению претензий отелей — фондом, созданным для этой цели.

По данным исследования HOTREC, в 2023 году доля Booking Holdings на европейском рынке составила 71%, при этом доля прямых бронирований за последние годы существенно сократилась.

По данным «Firmas.lv», у оператора сайта онлайн-бронирования жилья «Booking.com» в Латвии, SIA «Booking.com (Latvia)», в прошлом году оборот составил 549 778 евро, а прибыль — 299 454 евро.

Компания «Booking.com (Латвия)» была зарегистрирована в 2011 году, её уставный капитал составляет 65 452 евро. Единственным владельцем компании является компания «Booking.com International», зарегистрированная в Нидерландах.

