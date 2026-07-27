«Это было время, когда десятки миллионов тонн из России и Белоруссии шли через Латвию», — пояснил Страутининьш. По его словам, значительный объем транзита сохранялся еще некоторое время после 2014 года, однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Сегодня латвийская железная дорога уже не является той коммерчески успешной системой, какой была раньше. «Теперь железная дорога у нас — это спокойный, сонный, медлительный государственный департамент, как и во многих других странах Европы», — отметил экономист.

Это означает, что содержание инфраструктуры в будущем, вероятно, придется частично обеспечивать за счет государственных средств. «Понятно, что инфраструктуру уже нельзя будет содержать за счет коммерческого денежного потока, ее придется субсидировать», — заявил Страутининьш.

При этом экономист не считает, что Латвия начнет ликвидировать железнодорожные линии в восточном направлении. По его мнению, эти пути имеют значение не только для международного транзита, но и для внутренней транспортной системы страны. «Я действительно не ожидаю, что Латвия сейчас начнет разбирать железные дороги в восточном направлении. В конце концов, эти железные дороги, которые использовались для транзита, являются также частью внутренней транспортной системы Латвии», — подчеркнул он.